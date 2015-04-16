Zaman sordu; okurları hangi partiyi tercih ediyor?

Zaman gazetesi, okurlarının hangi partiye oy verdiğini tespit etmek için bir araştırma yaptı. Zaman yazarı Ali Bulaç’ın aktardığı, son bir sene içinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, "AKP’ye oy veren Zaman okurlarının oranı yüzde 15 çıktı." KONDA araştırma şirketinin Nisan 2014’te açıkladığı oran, yüzde 59 ‘du.

Prof. Ali Çarkoğlu ve Prof. Ersin Kalaycıoğlu’nun yürüttüğü “Türkiye’de Siyaset, Medya ve İnternette Özgürlükler Araştırma Sonuçları” adlı araştırmanın sonuçları, Koç Üniversitesi’nin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde açıklandı. Sunumda, partilerin yayın organlarının kalitesine ilişkin yaklaşımları konuşulurken söz Zaman gazetesine geldiğinde konuşan katılımcılardan Ali Bulaç, gazetenin okurlarına yönelik bir anket yaptığını açıkladı.

Bulaç’ın aktarımına göre, “Son bir yılda yapılan araştırmada birinci, yüzde 17 oranla MHP seçmeni oldu. CHP ve AKP seçmeni ise aynı oranda çıktı.” İki parti seçmenin yüzde 15 oranında olduğunu söyleyen Bulaç, "HDP seçmenin de yüzde 12 oranında olduğunu" açıkladı. Dört partiye oy vereceklerini söyleyenler yüzde 59’u bulurken, geri kalan yüzde 41’in nasıl bölündüğü öğrenmek üzere aradığımız Zaman gazetesi yetkilileri bilgi vermedi.

KONDA’nın Nisan 2014’te açıkladığı oranlara göre, “Zaman okuruyum” diyenlerin yüzde 8’i CHP’ye oy verdiği söylerken yüzde 59’u AKP’ye oy verdiklerini aktarmıştı. Yerel seçimlerde MHP’ye oy vereceklerini söyleyenler, Zaman okurları arasında yüzde 17 oranında bulunurken BDP/HDP yüzde 3 oranında çıktı. Kararsızlar yüzde 8’ken, “Diğer partiler” kategorisinde beyan bildirenler yüzde 4 olmuştu.

Satışlarının önemli bir bölümünü abonelik sistemi üzerinden kazanan Zaman, geçen yıl Nisan ayında 1 milyonun altında satmış ve 993,769 kişiye ulaşmıştı. Medya Tava’nın paylaştığı tirajlara göre, Zaman, Nisan 2015’te 837,368 sattı.