Zaman: Paralel polis, Danıştay saldırganının babasına ifadesi için baskı yaptı, Veli Küçük'ün başını yaktı

Zaman gazetesi, "Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Arslan ve ailesinin 'paralel' polis ve yargı mensupları tarafından yönlendirildiğini" öne sürdü. "Danıştay saldırısında paralel parmağı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Kasetler ve kumpaslarla Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün, faili meçhul cinayetlere de adı karıştı. Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Arslan ve ailesinin paralel polis ve yargı mensupları tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı. Baba İdris Arslan'ın Elazığ TEM Müdür Yardımcısı Bayram Özbek'in telkinleriyle verdiği ifade, hem gerçek azmettiricileri bugüne kadar gizledi hem de Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'in başını yaktı" ifadeleri kullanıldı.

Gazeteninbugünkü nüshasında yayımlanan (20 Nisan 2016) haber şöyle:

Kasetler ve kumpaslarla Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün, faili meçhul cinayetlere de adı karıştı. Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Arslan ve ailesinin paralel polis ve yargı mensupları tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı. Baba İdris Arslan'ın Elazığ TEM Müdür Yardımcısı Bayram Özbek'in telkinleriyle verdiği ifade, hem gerçek azmettiricileri bugüne kadar gizledi hem de Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'in başını yaktı. Ayrıntı ise o ifadede gizli…

Paralel Devlet Yapılanması ve FETÖ soruşturması derinleştikçe, 2000-2013 yılları arasındaki kamuoyunda infial oluşturan cinayetler de mercek altına alındı. danıştay saldırısıyla ilgili gözden kaçırılan bir detay adeta davanın seyrini değiştirdi. Tetikçi Alparslan Arslan'ın Üsküdar'daki evi aranırken, Elazığ'daki baba evine bakan olmadı.

Dönemin Elazığ TEM Müdür Yardımcısı Bayram Özbek'in Arslan ailesinin evinde arama yaptırmadığı kayda geçti. Kamuoyu; Alparslan Arslan'ın, Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'le bağlantılı olduğunu baba İdris Arslan'dan öğrendi. Bayram Özbek'in, İdris Arslan'a baskıda bulunduğu ve Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'in ismini vermeye zorladığı ifade ediliyor.

Ayrıntı ilk ifadesinde saklı

İdris Arslan ifadesinde oğlunun saldırıdan iki gün önce zaman zaman telefonla ailesini aradığını, “Size bir şey mi oldu, herhangi bir tehdit geldi mi?” dediğini açıklıyor.