Zaman: MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili 15 cemaat imamına yakalama kararı

"Paralel yapı" adına MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettiklleri ve askere talimat verdikleri iddia edilen cemaatin 15 sivil imamı hakkında yakalama kararı çıktı.

Zaman'da yer alan habere göre, imamlar ile TIR'ların durdurulmasında başrol oynayan iki rütbeli askerin, olayın yaşandığı 19 Ocak 2014'ten yaklaşık 3,5 ay önce Nevşehir Kozaklı'daki lüks bir otelde bir araya geldikleri belirlendi.

MİT TIR'larının durdurulması davası ile ilgili devam eden soruşturmada savcılık önemli tespitlere ulaştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait TIR'ların 1 ve 19 Ocak 2014'te yasa dışı şekilde durdurulup arama yapılması ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açık bulunan soruşturma dosyası kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Paralel yapı adına TIR'ların durdurulması ihanetini organize ettikleri, TIR'ları durduran askerlere talimat verdikleri iddia edilen paralel yapının 15 sivil imamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tamamı kamu görevlisi olan sivil imamların paralel yapı adına TIR'ların durdurulması sürecini yönettikleri iddia ediliyor. İmamlar ile TIR'ların durdurulmasında başrol oynayan iki rütbeli askerin TIR'ların durdurulmasından yaklaşık 3,5 ay önce Nevşehir Kozaklı'daki lüks bir otelde bir araya geldikleri belirlendi.

2 gün boyunca aynı otelde kalan imamlar ve jandarma görevlilerinin telefon irtibatları tespit edildi. Oteldeki toplantıda, TIR'ların durdurulması olayının planlandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından bizzat yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri operasyon için şüphelilerin adreslerine gitti. Fakat şüpheliler adreslerinde bulunamadı. Şüpheliler hakkında nöbetçi mahkemeden yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen paralel yapı imamlarının profilleri ise dikkat çekiyor. Öğretmenden doktora, SGK çalışanından üniversite hocasına kadar birçok meslek grubundan olan imamların paralel yapı içerisinde de söz sahibi kişiler oldukları belirtiliyor.

İmamların görev yaptıkları iller arasında Adana, Hatay, Ankara ve Mersin de bulunuyor. MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde Adana Jandarma komutanı olan Hamza Celepoğlu'nun FETÖ imamları öğretmen H.A.E ile Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan M.C. ile irtibatlı olduğu belirlendi. Zanlıların TIR'ların durdurulması sürecinde başka kişilerin üzerine kayıtlı telefon numaraları ile irtibatlandıkları, 19 Ocak 2014 günü itibarıyla bütün iletişimi kopardıkları, hatları ise ortadan kaybettikleri anlaşıldı.

“JÖH timi göndereyim mi?"

MİT TIR'larının durdurulması ile ilgili hakkında dava açılan dönemin Adana Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun MİT TIR'larının 1 Ocak 2014'te Kırıkhan'da durdurulduğu esnada Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz'ı arayarak TIR'lara müdahale etmek için olay yerine Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timi göndermeyi teklif ettiği ortaya çıkmıştı.

Celepoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, 18 Ocak 2014 tarihinde daha önce TIR'ları arattırmak istemeyen Yüzbaşı Kubilay Ayvaz'a “Mahkeme kararı olsaydı TIR aranırdı” dediği de ifade edildi.