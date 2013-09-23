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Zaman medyaya sordu: Mustafa Koç’un açıklamaları neden saklandı?

Ekrem Dumanlı: Bu nasıl gazetecilik ki itham söz konusu olduğunda yeri göğü inlettiğiniz halde, söz savunmada olunca derin bir sessizliğe bürünüyorsunuz? Böyle gazetecilik olur mu?

23 Eylül 2013 18:03

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un yaptığı açıklamaların bazı gazetelerde yer almamasını eleştirdi. Dumanlı, “Türkiye’nin en büyük firması hakkında bu kadar suçlama varken firmanın başındaki kişinin her söylediği haberdir. Sevseniz de haberdir, sevmeseniz de. Asıl soru şudur: Bu nasıl gazetecilik ki itham söz konusu olduğunda yeri göğü inlettiğiniz halde, söz savunmada olunca derin bir sessizliğe bürünüyorsunuz? Böyle gazetecilik olur mu?” dedi.

Ekrem Dumanlı, Zaman’daki “Silahlı örgütlere dikkat” başlığıyla yayımlanan yazısında “Panorama” arabaşlığı altında Mustafa Koç’un gazetelerin ekonomi editörleriyle yaptığı toplantıyı yazdı.

Dumanlı yazısında şu eleştirileri getirdi:

“Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, gazetelerin ekonomi editörleriyle bir araya geldi. Gezi olayları sonrasında Koç ile ilgili ağır ithamlar yapılmıştı. Mustafa Bey bunlara cevap verdi. İlginçtir; bazı gazeteler bu açıklamaları ya hiç görmedi; ya da iç sayfalarında küçük bir yer ayırdı. Hatta Koç röportajına yer verenler için “Neden haber yaptınız?” şeklinde salvolar yapıldı. Açık söyleyeyim: Türkiye’nin en büyük firması hakkında bu kadar suçlama varken firmanın başındaki kişinin her söylediği haberdir. Sevseniz de haberdir, sevmeseniz de. Asıl soru şudur: Bu nasıl gazetecilik ki itham söz konusu olduğunda yeri göğü inlettiğiniz halde, söz savunmada olunca derin bir sessizliğe bürünüyorsunuz? Böyle gazetecilik olur mu?”

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