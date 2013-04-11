Zaman makinesi bulunmuş!

İranlı bilim insanı Ali Razeghi, zaman makinesi geliştirdiğini ve makineyle kullanıcıların 8 yıl sonrası hakkında bilgi alabileceğini iddia etti.

Stratejik Buluşlar Merkezi müdürü Ali Razeghi, geliştirdiği zaman makinesinin bir dokunuşla gelecek hakkında bilgileri yazı olarak kullanıcıya sunduğunu belirtti. Sistemin karmaşık bir algoritma sistemiyle çalıştığını vurgulayan Razeghi, “Bu proje için 10 yıldır çalışıyorum. Buluşumun boyutu dizüstü bir bilgisayar boyutunda. Kullanıcının 5-8 yıl sonrası hakkında detayları verebilir. Sizi geleceğe götürmeyecek, geleceği size getirecek” şeklinde konuştu.

Razeghi’nin projesi arkadaşları ve akrabaları tarafından ‘Tanrı’yı oynamak’ suçuyla eleştirilerin odağı olurken Razeghi buluşunun dini değerlere zarar vermediğini savundu. 27 yaşındaki genç bilim insanı, buluşunun gelecekteki savaş bilgilerini ortaya çıkaracağı için İran devleti için de yararlı bir kaynak olacağını iddia ediyor

ntvmsnbc'de yer alan The Telegraph gazetesinin haberine göre, “5 yıl sonra gerçekleşecek savaşları önceden görmek ülkemizin kendini hazırlaması için önemli bir kaynak.” diyen Razeghi, projesini henüz sunmaya çekiniyor. Sebebini ise “Prototipin lansmanını yaparsak Çin fikrimizi çalarak bir gecede milyonlarca üretecek” sözleriyle açıkladı.

Ali Razeghi’nin İran Stratejik Buluşlar Merkezi’nde kendi adına kayıtlı 179 farklı icat bulunuyor.