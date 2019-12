Zaman makinası geliyor!

T24 - Bilim insanı Ronald Mallett, HG Wells tarafından yazılan "The Time Machine (Zaman Makinesi)" isimli kitabını okuduktan sonra makinesi yapmaya karar verdi. Mallett, eğer gereken ödenekler sağlanırsa bilim alanında büyük yeniliklerin yapılabileceğini söyledi.



BBC Focus dergisinde yer alan haberde, insanoğlunun becerisi ve azminin müthiş bir birlik oluşturduğu ve hatta, imkansız görünenleri bile başarma alışkanlığı kazandığı belirtiliyor.



Yapay zeka, görünmezlik, telepati ve hatta zamanda yolculuk gibi şaşırtıcı bilimsel olasılıkların bir sonraki aşamasını gerçekleştirmeye çalışan bilim adamlarına göre, makinelerle iletişim, ölümsüzlük, Star-Trek tarzında ışınlanma ve bomboş olan uzaydan enerji çıkarmak gibi keşifler bir gün gerçek olacak.



Tek problem nakit sıkıntısı olduğunu söyleyen bilim insanları, "Hükümetler peşin para verdiğinde, sonuçların kendiliğinden geleceğini biliyoruz" diyorlar. Amerika yaklaşık 8 yıl içinde ay üzerine inen roket fırlatmayı deneyecek. Ancak 25.4 milyar dolar ödeme yaparsa bunu gerçekleştirebilir. Bu nedenle belirli bir niyet, motivasyon ve para gerekiyor.



Bilimin yıllar sonra imkansız olanı gerçekleştireceği konular neler?



Ronald Mallett, babası 33 yaşında kalp krizinden öldüğünde 10 yaşındaydı ve babasının ölümüyle yıkılmıştı. Bir yıl sonra, HG Wells tarafından yazılan "The Time Machine (Zaman Makinesi)" isimli kitabı okudu ve zaman makinesi yapmaya karar verdi. Böylece geriye gidebilecek ve babasının erken ölümünü önleyebilecekti.



Bu 50 yıl önceydi. Mallett şu anda Connecticut Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak çalışıyor. Fakat onun geçmişe yolculuk tutkusu eskisi gibi devam ediyor. Önceleri ne yapacağımı insanlara anlatmadığını, çünkü bunun kariyerini etkilemesini istemediğini belirten Mallett, "Bunu gizlemek için kara delikler üzerinde çalıştım. Fakat diğer yandan her zaman zaman hakkında daha fazla şey anlamaya, öğrenmeye çalıştım, zaman makinesini nasıl yapabileceğimi düşündüm" dedi.



Yıllar boyunca Mallett mükemmelleşti ve makinesi için geçerli bir tasarımın olduğuna inanıyor. Büyük bir fincanda kahvenin dalgalanması gibi kapalı döngü etrafında mekanı ve zamanı sürüklemek için ışığın dağılan ışınlarını kullanarak bu konu üzerinde çalıştı. Bu kapalı bir döngüde zamanın çevrilebileceği düşüncesiydi, bunun bazısı geçmişe hızla dönüş olmalıydı.



Mallett, şu anda aynı üniversitedeki deneysel fizik uzmanı Profesör Chandra Roychoudhuri ile tasarımını test etme üzerine çalışıyor. Dağılan ışık halkaları oluşturmak için lazerlerin özenle yapılmış fiziksel yapılarını kullanmayı planlıyorlar. Lazerlerin zamanın gerisine atomdan küçük parçacıklar göndermek için yeterli derecede güçlü olabileceğini umut eden bilim adamları, iyi belirlenmiş sürede doğal olarak bozulan partikülleri kullanarak etkiyi ölçmeyi amaçlıyorlar. Örneğin, pionların (pi mezonunun kısaltılmış hali) yaşam süresi saniyenin 26 milyarda biri kadardır. Eğer bunlar geçmişe yolculuk için yapılsaydı, saptanan bozulma süreleri daha da kısalmalıydı. Araştırmacılar, Mallett'ın tamamlanmasının yaklaşık 10 yılı alacağını tahmin ettiği bu iş için fon arıyorlar.



Atomdan küçük parçacıklar sadece bir konu, peki insanlar geçmişe nasıl gönderilecek? Mallett, bunun uluslar arası işbirliği gerektirdiğini belirterek, "Eğer bize sınırsız nakit desteği sağlanırsa, bu makineyi bu yüzyıl içinde faaliyete geçirebiliriz" dedi.



Mallett'in hikayesi geçtiğimiz günlerde yönetmen Spike Lee tarafından sinemaya uyarlama çalışmaları başladı.