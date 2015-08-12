Zaman: Kütahya'da cami kapatan Vali Tokat'ta dualarla Burger King açmış

Cami kapattığı iddialarıyla gündeme gelen Kütahya Valisi Şerif Yılmaz'ın, Tokat Valisi olduğu dönemde Burger King şubesinin açılışını dualarla yaptığı ileri sürüldü.

Zaman'da yer alan habere göre, Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, geçtiğimiz hafta 36 yıldır Diyanet'in imam atadığı ve Kütahya Müftülüğü'ne bağlı olarak vatandaşa hizmet veren Hüda Rabbim Camii'ni 'Orada İsrail uşaklığı öğretiliyor' diyerek kapattığını kameralar önünde söylemişti.

Daha önce kendisinin de teravih namazı kıldığı camiyi kapatan Vali Yılmaz, gelen tepkiler üzerine “Ben cami kapatmadım, ruhsatsız olduğu için yurt kapattım.” diyerek savunmaya çalışmıştı.

Burger King'i dualarla açmış

'Orada İsrail uşaklığı öğretiliyor' diyerek cami kapatan valinin skandal sözlerinin üzerinden henüz 10 gün geçmeden fast food zinciri Burger King'in şubesinin dualarla açılışını yaptığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Tokat Valisi olduğu dönemde açılışını yaptığı Burger King fotoğrafları üzerine birçok yorum yapıldı.