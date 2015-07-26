Zaman: İstihbarat müdürünü meteorolojiye memur, IŞİD uzmanını bekçi yaptılar

Zaman gazetesi, Türkiye'nin dört bir yanında son dönemde art arda gelen terör olayları ile tartışılan güvenlik zafiyetinde, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası Emniyet'te cemaat mensubu olduğu öne sürülen polislere yönelik operasyonun etkili olduğunu savundu. Haberde, Suruç katliamının yaşandığı Şanlıurfa'da da 115 istihbarat polisinden 85'inin ‘paralel' iddiasıyla tasfiye edildiği iddia edildi. İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde uzun yıllar IŞİD ve El Kaide masasında görev yapan komiser Ramazan M.'nin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne güvenlik kontrol memuru (bekçi) olarak atandığına dikkat çekilen haberde, "Terör örgütü Hizbullah konusunda uzman komiser Suat Ç. ise Devlet Opera ve Balesi'ne memur yapıldı" denildi.

Zaman'da yer alan haberin tam metni şöyle:

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından tayin, açığa alma ve sürgünlerle emniyetin hafızası silindi. Suruç katliamının yaşandığı Şanlıurfa'da da 115 istihbarat polisinden 85'i ‘paralel' safsatasıyla tasfiye edildi. İç Güvenlik Paketi'ndeki ek madde gerekçe gösterilerek uzman polisler, Sağlık Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi, Karayolları gibi yerlere memur olarak atandı.

Bu kapsamda, IŞİD, El Kaide, Nusra Cephesi ile ilgili en yetkin isimlerden eski Şanlıurfa İstihbarat Müdürü Metin O. Meteoroloji Müdürlüğü'nde memur yapıldı. Suruç İstihbarat Şube'de görevli komiser Ali T. bir kültür merkezinde memur olarak görevlendirildi. İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde uzun yıllar IŞİD ve El Kaide masasında görev yapan komiser Ramazan M. önce Şanlıurfa'ya tayin edildi. Ardından göreve başlatılmadan İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundan çıkarılarak, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne güvenlik kontrol memuru (bekçi) olarak atandı. Terör örgütü Hizbullah konusunda uzman komiser Suat Ç. ise Devlet Opera ve Balesi'ne memur yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında terör olayları tırmanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü yıllarca emek harcayarak terör alanında uzmanlaşan personelini ‘paralel' bahanesiyle tasfiyeye devam ediyor. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından başlatılan cadı avı sonucunda adeta emniyetin hafızası silindi. Suruç katliamının yaşandığı Şanlıurfa'da da 115 istihbarat polisinden 85'i ‘paralel' iddiasıyla tasfiye edildi. Yüzlerce polisin tayin edilmesi ile Şanlıurfa'daki uzman ekibin tamamı dağıtılmış oldu. Tasfiye furyasında Suruç İstihbarat Şube'de görevli komiser Ali T. kültür merkezine memur olarak atanırken, İstihbarat Müdürü Metin Oktay da benzer bir uygulamaya maruz kaldı. Metin Oktay, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sonra Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 14 istihbaratçıyla birlikte gözaltına alındı. Mahkeme tarafından serbest bırakılan Oktay, görevine geri döndü. Ancak İçişleri Bakanlığı'nca ‘paralel yapı' soruşturması gerekçe gösterilerek görevinden alındı. Oktay, ilk olarak Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulu'na sürgün edildi. Geçtiğimiz ay da Meteoroloji Müdürlüğü'nde personel memuru yapıldı.

Benzer skandallar İzmir'de de yaşandı. Star gazetesinin haberi delil gösterilerek emniyet mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan yedi yıllık komiser Ramazan Mert, serbest bırakıldı. Ancak hakkında yürütülen soruşturmalardan ceza almayınca yedi ay açıkta kaldıktan sonra Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde göreve başlatıldı. Mert, uzun süre boş polis okulunda görevlendirildi. 15 Temmuz'da da Şanlıurfa'ya tayin edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde üç yıl IŞİD ve El Kaide masasında görev yapan Mert, Şanlıurfa'ya gidip görevine başlayacakken bu kez tayini iptal edildi. İç Güvenlik Paketi'ne eklenen ek madde gerekçe gösterilerek Devlet Personel Başkanlığı emrine verildi. Deneyimli komiserin, silahı alınarak 24 Temmuz 2015 tarihinde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü kadrosuna güvenlik görevlisi olarak atandığı ortaya çıktı. Mert'in, önümüzdeki günlerde Karayolları'nda bekçi (güvenlik kontrol memuru) olarak görevine başlayacağı kaydedildi.

'Hizbullah uzmanı komiseri operaya verdiler'

İzmir'deki algı operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, ardından da mesleğine geri dönen terör örgütü Hizbullah konusunda uzman Suat Çelen'in de, İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne memur (sayman) olarak atandığı öğrenildi. Çelen'in 5 yıllık polis memuru olduğu, kupür operasyonu yapılana kadar İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde terör örgütü Hizbullah masasında görev yaptığı belirtildi.