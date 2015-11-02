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Zaman: Hikmet Çetinkaya'nın sözleri, Müslüman kanaat önderlerine ibret olsun!

Abdülhamit Bilici, Çetinkaya'nın "40 yıldır Gülen aleyhine yazarım. Ne Gülen terörist ne de Cemaat terör örgütüdür" sözlerine atıfta bulundu

02 Kasım 2015 21:48

Zaman Genel Yayın Yönetmeni Abdulhamit Bilici, hükümetin medya üzerindeki baskılarını ve Fethullah Gülen cemaatine yönelik ‘terör örgütü’ suçlamalarını eleştirirken Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya’nın sözlerine atıfta bulundu. Bilici, “Sadece 40 yıldır Hocaefendi'yi eleştiren Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya'nın şu cümlesini hatırlatmak yeterli: "40 yıldır Gülen aleyhine yazarım. 170 davam var. Ne Gülen terörist ne de Cemaat terör örgütüdür." Bunca zulüm ve iftira karşısında adeta vicdanlarına susturucu takmış Müslüman kanaat önderlerine ibret olsun” ifadelerini kullandı.

Abdulhamit Bilici’nin Zaman gazetesinde “Baskı arttıkça ‘farklı mahalleler'in duvarları yıkılıyor” başlığıyla kaleme aldığı yazısının ilgili bölümü (2 Kasım 2015) şöyle:

"Kapıyı kır, gazeteciyi al, itiraz ederse savcıyı da al' cümlesiyle özetlenebilecek ilkel bir zihniyet, dünden bugüne terörün her türünü hiç tereddüt etmeden lanetleyen, dünya çapında eğitim, kültür, barış, insani yardım ve evrensel insani ve İslami değerlerin desteklenmesi gibi müspet meselelerle gündemde olan Fethullah Gülen Hocaefendi'yi terör listesine koymuş. Havuz medyası da, 28 Şubatçılara da rahmet okutan bir densizlikle Fethullah Gülen ile Karayılan'ı yan yana koyup manşet yapmış. Daha dün elini öpmek için sıraya girdikleri insana karşı ne büyük saygısızlık. Kendileri adına ne büyük nasipsizlik.

Ülkemizin farkı siyasi çizgilere sahip önde gelen kanaat önderlerinden Hilmi Yavuz, Yaşar Yakış, Atilla Dorsay, Yavuz Bülent Bakiler, Ali Bulaç, Mustafa Erdoğan, Mehmet Bekaroğlu gibi isimlerin bu deli saçmalığı karşısındaki objektif ve tamamı olumlu analizlerini ilgili haberlerimizde okumuş olmalısınız. Sadece 40 yıldır Hocaefendi'yi eleştiren Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya'nın şu cümlesini hatırlatmak yeterli: "40 yıldır Gülen aleyhine yazarım. 170 davam var. Ne Gülen terörist ne de Cemaat terör örgütüdür." Bunca zulüm ve iftira karşısında adeta vicdanlarına susturucu takmış Müslüman kanaat önderlerine ibret olsun."

 

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