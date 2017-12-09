ZAMAN GAZETESİ'NİN YAZARLARI VE YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN DAVA

-ÜÇ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

*Zaman Gazetesi\'nin eski yazarları ve yöneticileri aleyhine açılan ve aralarında Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Ali Bulaç\'ın bulunduğu 22\'si tutuklu 31 sanıklı davaya devam edildi.

*Mahkeme, tutuklu sanıklar Hüseyin Belli, İsmail Küçük ve Onur Kutlu\'nun tahliyesine karar verdi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü\'nün karşısında bulunan duruşma salonlarında yaptığı bugünkü duruşmaya 22 tutuklu sanığın tamamı ile tutuksuz yargılanan 6 sanık ve avukatları katıldı.

Aralarında Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan\'ın da bulunduğu tutuklu sanıklar, sırayla söz alarak tahliyelerini istediler. İddianameye konu makalelerimde demokrasiye, hukuka sahip çıktığını, makalelerinin darbeye karşı argümanlar içerdiğini söyleyen tutuklu sanık Mümtazer Türköne de, \"Hakkımda yapılan suçlamaları temellendiren herhangi bir delil olmadığı gerekçesi ile tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Duruşmada okunan belgeler arasında, tutuklu sanıklar Ahmet Metin Sekizkardeş, İbrahim Karayeğen ve Hakan Taşdelen\'in telefonlarında ByLock tespitinin yapıldığı belirtildi. Her üç şüpheli de önceki belgelere göre telefonlarında ByLock bulunmadığını belirterek, ByLock kullanmadıklarını ve telefonlarına da ByLock yüklemediklerini söylediler. ByLock kullanmadığını söyleyen tutuklu sanık Hakan Taşdelen, ByLock bulunan hattın şirket hattı olduğunu, sadece kendisinin kullanmadığını, şirket çalışanlarının da kullandığını, şirket hattından bir kişinin sorumlu tutulamayacağını söyledi.

Ardından söz alan tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddini istedi.

ÜÇ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Karar için ara veren mahkeme, Hüseyin Belli, İsmail Küçük ve Onur Kutlu\'nun tahliyesine karar verdi. Mahkeme her üç sanığın yurt dışına çıkışını yasakladı. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan 2018\'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner\'in de aralarında bulunduğu 22\'si tutuklu ve Ali Hüseyin çelebi, Osman Nuri Arslan, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz\'in de bulunduğu 8 tutuksuz sanık yer alıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında \"Anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye tes?ebbüs etme\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, Zaman Gazetesi\'nde kös?e ve haber yazarlarının 17-25 Aralık sürecinde olaya müdahil olarak algı mühendisliğine katkı sundukları iddia ediliyor.

