Zaman gazetesinin tabelası da indirildi

Zabıta ekiplerinin tabela indirme operasyonu devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Gülen cemaati bünyesinde bulunan dershanelerden sonra Zaman gazetesinin de tabelasını indirdi. Dün gece zabıta ekiplerince gazetenin Mecidiyeköy'deki tabelası indirildi.

Gece operasyonu yapıldı

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, gece geç saatlerde,operasyon yapan zabıta ekipleri Mecidiyeköy'deki Zaman gazetesi bürosunun tabelasını indirdi.

Binada bulunan diğer kurumların tabelaları da iş makineleri ile söküldü. Zabıta ekipleri tabelaları da alarak olay yerinden uzaklaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.