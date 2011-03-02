-ZAMAN GAZETESİ YILIN SPORCUSU ÖDÜLLERİ VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Zaman Gazetesi'nin düzenlediği ''21. Geleneksel Yılın Sporcusu Ödül Töreni'' yapıldı. Zaman Gazetesi binasındaki törende, anketle belirlenen yılın sporcuları açıklandı. Ödül törenine katılan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Türk sporunun dünyada gittikçe ağırlığının arttığını görüyorum'' dedi. Yılın sporcusu seçilen milli atlet Nevin Yanıt ile yılın takımı seçilen Bursaspor'un ödülünü veren Şahin, törende bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ''Şu anda ödül almış bir sporcu kadar heyecanlıyım. Aranızda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Zaman Gazetesi ve onun değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. 21 yıl istikrarlı bir şekilde bu ödül törenini devam ettirmek büyük başarıdır. Türk sporuna hizmet ediyorsunuz, başarıyı teşvik ediyorsunuz. Türk sporunun dünyada gittikçe ağırlığının arttığını görüyorum. Bununla bir Türk vatandaşı olarak herkes gibi gurur duyuyorum'' diye konuştu. Bursaspor'un ödülünü verdiği sırada teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla bir süre sohbet eden Şahin, ''Bir Anadolu takımının ligi en önde göğüslemesi bize farklı bir gurur kaynağı oluyor. Geçtiğimiz sezon ipi en önde göğüslemeniz bizi son derece gururlandırmıştı. Bu ödülü de vermenin bana nasip olması beni son derece mutlu etti. Başarılarınızın devamı dileğiyle...'' ifadelerini kullandı. Ödül törenine, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra Gençlik Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Ali Haşhaş, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Futbol Milli Takımlar Altyapı Sorumlusu Ersun Yanal, eski (A) Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Bogdan Tanjevic, (A) Milli Basketbol Takımı oyuncuları, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonsporlu futbolcu Selçuk İnan, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursasporlu futbolcular ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. -ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU- Zaman Gazetesi 21. Geleneksel Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde ödül alanlar şöyle: Yılın Sporcusu: Nevin Yanıt (Atletizm), Kerem Tunçeri (Basketbol), Kenan Sofuoğlu (Motosiklet) Yılın Futbolcusu: Ömer Erdoğan (Bursaspor), Selçuk İnan (Trabzonspor), Alex de Souza (Fenerbahçe) Yılın Teknik Direktörü: Ertuğrul Sağlam (Bursaspor), Bogdan Tanjevic (A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü), Şenol Güneş (Trabzonspor) Yılın Spor Adamı: Yunus Akgül (Gençlik ve Spor Genel Müdürü), Mehmet Ali Aydınlar (Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı), Osman Develioğlu (Bahçelievler Belediye Başkanı) Yılın Takımı: Bursaspor, (A) Milli Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı -POLAT, ŞANS DİLEDİ- Törene katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, bir süre sohbet ettiği Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'a şans diledi. -SAĞLAM: LİG SONUNDA MUTLU OLMAK İSTİYORUZ- Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Bursaspor'la önemli bir başarıya imza atan Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, , Zaman Gazetesi Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada, ligde şampiyonluk yarışının yine çok çekişmeli geçtiğine dikkati çekerek, ''İnşallah kalan haftalarda bize yakışan mücadeleyi sahaya yansıtıp, lig sonunda mutlu olmak istiyoruz'' dedi. Sağlam, geride kalan sezonda elde ettikleri başarının önemine dikkati çekerken, ''Ama biz geçmişle övünen insanlar olmayacağız. Geleceğimizi ona göre yönlendirmek, daha iyisini yapmak zorundayız. İnsanlar bizden bunu bekliyor'' ifadelerini kullandı.