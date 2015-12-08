Zaman gazetesi Kürtçe yayına başladı

Zaman gazetesi, Türkçe, İngilizce, Arapça’dan sonra Kürtçe yayına da başladı. İnternet üzerinden yayın yapacak olan Kürtçe haber sitesi www.zamankurdi.com, bugün okurlarıyla buluştu. Sitenin editörlüğünü Zaman'ın Diyarbakır Bölge Haber Temsilcisi Aziz İstegün yapacak.

Zaman Kurdî okurlarına 'Roj baş/Merhaba' diyen Zaman Genel Yayın Müdürü Abdülhamit Bilici, "Türkiye'nin bir türlü gerçek demokrasi olamamasının sebebi, toplumsal kesimler arasındaki duvarlardır. Zaman Kurdî'nin demokratik, özgür, çoğulcu ve renkli bir Türkiye için katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Bilici, bu adımın yeni dönemde hayata geçirmeye çalıştıkları ‘Herkes için demokrasi herkes için adalet' ilkesini destekleyeceğine inandığını söyledi.

Zaman Kurdî'nin editörü Aziz İstegün, “Projenin hem ülke demokrasisine katkı sağlayacağını hem de Kürtçe yayıncılığa yeni bir soluk katacağını” ifade etti. Kahire'de Mikdad Midhat ve Abdurrahman Bedirxan tarafından 1898'de çıkarılan ilk Kürtçe gazetenin üzerinden 117 yıl geçtiğini hatırlatan İstegün, "Aradan geçen zamanda birçok gazete, dergi yayımlandı. Şüphesiz hepsi önemliydi. Ama Türkiye'deki en yüksek tirajlı gazetenin, Zaman'ın Kürtçe yayına adım atması büyük önem taşıyor. Haberde yeni bir dil, yeni bir soluk meydana gelecek. Bu, toplumsal barış ve karşılıklı birbirini anlamanın da dili olacak. Feqîyê Teyran, Melayê Cizîrî ve Ehmedê Xanî anadilleriyle zamankurdi'de olacak. Yıllardır büyük acılar yaşayan Kürtler artık haberleri zamankurdi'den de kendi dillerinde okuyabilecek. Bu, Türkiye'nin demokrasisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.