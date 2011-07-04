Zaman gazetesi 'bacakları görünüyor' diye A Milli Takımının reklamını yayımlamadı

T24

Zaman yazı işlerine samimi bir soru

Semercioğlu'nun "Bu fotoğrafı hangi gazete yayınlamadı" başlğı ile yayımlanan yazısı şöyle:Potanın Perileri dün akşam Rusya önünde final maçı oynadı. Kazansalar da kaybetseler de bu ülke insanının gönlünde taht kurmayı başardılar.Hepsinin yüreğine, bileğine sağlık.Ancak alnının teriyle, bileğinin hakkıyla finale çıkan o kadınlara büyük bir haksızlık yapıldı.Ayıp edildi...Cuma günü yarı final maçı öncesi kadın basketbol milli takımının ana sponsoru Garanti Bankası gazetelere bir teşekkür ilanı verdi.Potanın Perileri’ne başarılar diledi.Bu ilanın yayınlanacağı gazeteler arasında Zaman da vardı.Ajans, ilanı gazeteye gönderdi.Reklam servisi “Bu ilanı yönetime danışmamız lazım” dedi.Gazete yönetimi ve yazı işleri toplandı, “yayınlayalım-yayınlamayalım” tartışması yapıldı.Sonunda Zaman, ilanı yayınlamama kararı aldı.Fotoğrafta kadın basketbolcular şortlu olduğu için...Gazetelerin yayın çizgisine karışmak, onu sorgulamak gibi bir derdim asla yok.Gazetecilik kriterleri içinde olduğu, yalana, iftiraya yer vermedikleri sürece her gazetenin yayın çizgisine saygım var.Benim için Zaman da bu kriterlere uyan bir gazete.Ama “duygu kriterlerimiz” çatışıyor işte.Mesela bu reklam tartışmasına Zaman yazı işlerinde tanık olmak isterdim.Ekrem Dumanlı yayınlamak mı istiyor, yazı işlerinde büyük bir pres altında mı, “asla yayınlanmaz” diyenlerin sesi çok mu gür çıkıyor?Uzun uzun mu konuşuluyor, yoksa ‘şortlu kadın’ dendiğinde tartışmaya bile gerek görülmüyor mu?Yazı işlerinde kimse kalkıp; “Bu hepimizin milli takımı arkadaşlar. Biz de kadın basketbolcuların yanında olmalıyız. Kaldı ki kadın basketbolcuların şortları çok uzun. Hele ki bu fotoğrafta bacak bile görünmüyor” demiyor mu?Belli ki dememiş...“Okur tepki gösterir” diyerek yayınlamama kararı almışlar ilanı.Zaman, keşke milli bir davanın yanında olma cesaretini okur baskısına kurban etmeseydi.Bu fotoğrafta kadın bacağından çok daha fazla şey olduğunu okurlarına anlatabilseydi.