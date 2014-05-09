Zaman: Erdoğan Yeni Şafak'ın o haberinin yalan olduğunu biliyor muydu?

Zaman gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bir nikah töreninden çıkışta makam aracında Yeni Şafak gazetesinin Gülen cemaatine ilişkin manşetini okuduğu esnada çekilen fotoğrafa ilişkin, "Başbakan Erdoğan, bu manşetin baştan sona yalan, iftira ve düzmece olduğunu biliyor mu?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan'ın okuduğu haberde Yeni Şafak, Türkiye'den iki ismin Fethullah Gülen'in yanına gittiği, ancak kendilerine "ameliyat başladı, ilaç tedavisine dönülmez" cevabı verildiği iddiası yer alıyordu. Haberde geen bahse konu olan kişiler iddiayı yalanlamıştı. Zaman'da yer alan haberde, İlahiyatçı Prof. Dr. Suat Yıldırım, 11 yıldır ABD'ye gitmediğini, "yazılanların Müslümanlıkla, ahlakla, hukukla bağdaşmayacağı" tepkisini dile getirdi. İşadamı Mustafa Şevki Kavurmacı da "haberin baştan sona yalan ve düzmece olduğunu" açıkladı. Yazılı açıklama yapan Kavurmacı, “Bahsi geçen haberde şahsım ile ilgili yer verilen ‘İlahiyatçı bir grup din adamı ile görüşüp mesaj iletmek üzere Pensilvanya'ya gidip Sayın Fethullah Gülen Hocaefendi ile görüştüğüm ve Hocaefendi'den tepki gördüğüm' haberi tamamen gerçek dışıdır. Haberde yer alan ifadelerin içeriği kurgudan ibaret olup, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmaksızın ve şahsımın bilgisine başvurulmaksızın oluşturulmuş gerçek dışı beyanlardır.” dedi.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü nüshasında (9 Mayıs 2014) yer alan haber şöyle: