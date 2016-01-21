T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zaman: Emniyet'e göre, IŞİD baraj ve su kaynaklarına zehir katabilir!

Emniyet tarafından gönderilen yazıda, Türkiye için en önemli biyolojik saldırı tehditlerinden birisinin ‘tularemi' olduğu vurgulandı

21 Ocak 2016 12:39

İstihbarat birimlerinin hazırladığı ve Emniyet'in kurumlara gönderdiği uyarı yazısında, IŞİD'in veba hastalığını kullanarak içme sularını, baraj ve kaynakları hedef alacağı vurgulandı.

Zaman'da yer alan habere göre; Uyarı yazısında IŞİD'in Suriye rejiminden ele geçirdiği hardal gazı, şarbon ve kloru kullanacağı ifade edildi. Örgütün özellikle Türkiye'de çok bilinmeyen ve hayvanlardan bulaşan ‘tularemi' hastalığının mikrobuyla saldıracağı kaydedildi.

Yazıda, ‘tularemi'nin Türk tıp dünyası tarafından çok yakından tanınan vakalar olmadığı, Türkiye'nin böyle bir saldırı altında kalması halinde çok geç fark edilebileceği ve büyük kayıplar verilebileceği uyarısı yapıldı.

Emniyet tarafından gönderilen yazıda, Türkiye için en önemli biyolojik saldırı tehditlerinden birisinin ‘tularemi' olduğu vurgulandı. Kemirici hayvanlardan insanlara bulaşan bakterinin yol açtığı bu hastalığın en önemli özelliği, belirtilerinin birçok hastalıkla aynı olması. Bu yüzden salgının tespit edilmesinin güç olduğu belirtildi. Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye'de tulareminin yayılma çevresi ve bulaştıran canlılara ilişkin bilginin zayıf olduğuna dikkat çekildi.

Konuyla ilgili istihbarat birimlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kamu kurumlarından tedbirler almaları ve herhangi bir vaka gelmesi halinde acilen bildirilmeleri istendi.

 

ETİKETLER

ışidbarajsukaynaktularemisaldırıtürkiyehastalık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24