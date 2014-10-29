Zaman daralıyor



Ermenek'te zamana karşı yarış sürerken, madende mahsur kalan 18 madencinin ailelerinin umutları tükeniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü madende incelemelerde bulunmak üzere Ermenek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenek'te yaptığı konuşmada, mahsur kalan işçilerin çıkartılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydetti. Erdoğan, 'İşverenlerin getirdiğimiz imkanları, düzenlemeleri hazmedemeyişinin bazı sıkıntıları doğuracağı belliydi' Madenlerde mesai saatlerini 8'den 6'ya ağır iş olduğu için indirmiştik. Ama işveren yemek olayını 6 saate yetirmeye kalkarsa devlet, işçinin hakkının hesabını soracak' dedi. Akşam saatlerinde Ermenek'ten ayrılan Erdoğan, madenci aileleriyle de konuştu.

Başbakanlık AFAD koordinasyonunda 420 kişilik ekibin üstün gayreti ve 90 araç ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Madendeki suyun boşaltılmasına hız katacak ahtopot adlı aracın da madene indirildiği ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Patlama muamması

Karaman Valisi Murat Koca, ocakta patlama meydana geldiğine dair haberleri yalanladı. Ocaktan sağ kurtulan bir işçi, "Bu üçüncü su baskını önlem alınsaydı, kurallara uyulsaydı böyle olmazdı" diye tepki gösterdi.

Soma'da 13 Mayıs'ta meydana gelen kazada 301 madenci yaşamını yitirmişti. Kaza sonrasında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan sıfatıyla yaptığı, "İş kazası, olur böyle şeyler" yolundaki açıklama, kamuoyunun ve madenci yakınlarının tepkisini çekmiş, hükümet ve işletmeci şirket gösterilerle protesto edilmişti.

Soma'daki facia

Soma'daki kazanın güvenlik önlemlerine uyulmaması sonucu yaşandığı belirlenmiş, "taksirle birden fazla kişinin ölüm ve yaralanmasına yol açmak" suçlamasıyla işletmenin 8 yöneticisi hakkında dava açılmıştı.

Mayıs ayı sonunda maden işçileri için iş sağlığı ve iş güvenliği alanındaki önemli bir düzenleme Mecliste onaylanarak yasalaşmıştı.