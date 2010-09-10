Zaman ayarlı musluk!



“Gelsin evimi ziyaret etsin. Altın musluk var mı görsün.



Yoksa bulunduğu makamı bıraksın!"



***



Bu elbette bir meydan okuma olamaz ve “CHP Lideri’nin makamına Tayyip Bey’in gözü var!” da denemez.



* Kemal Kılıçdaroğlu, havuzlu villanın musluklarının altın olduğu günlerdir meydan meydan haykırdı.



Altın musluklu villanın benzerinin fotoğrafları gazetelerde yayınlandı.



Peki neden yanıt vermek için on gün bekledi?



“Musluğun altın olanı ile, nikelajlısını değiştirmek bu kadar uzun zaman mı alıyor?”



Demek aklımızdan geçmez!



Madem musluklar altından değildi.



Neden, bu sözü duyduğu gün “Gel de, git de gör!” diyemedi?



Milletin ağzı torba değil ki, büzesin:



-Hakkında “Resmi evrakta sahtekarlık” ve “Kalpazanlık” suçlarından Savcılık iddianamesi bulunan bir kişinin hele de bu suçlardan aklanmadan…



-“Altın muslukları nikel olanlar” ile değiştirmeyeceğine ne yazık ki

ülkenin yarısından fazlasını inandırmak mümkün değil.

***



Ülkenin en az yarısının bu nedenle böyle bir Başbakan’a “hayır” demesi sürpriz olmayacaktır.





(Ahmet Tan CHP-İstanbul Milletvekili)

