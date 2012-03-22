Zam ve karakış vatandaşa kontak kapattı

T24 - Akaryakıt zamları ve karakış koşulları nedeniyle benzin ve motorin satışları ocak ayında yüzde 13 oranında düştü. Ocak ayında, Aralık 2012’ye göre benzin satışları yüzde 13.2, motorin satışları yüzde 13.4 oranında geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ocak ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’na ilişkin Milliyet'teki haber şöyle: Rapordaki verilere göre aralık ayında 152 bin 818 ton benzin satılırken, ocak ayında benzin tüketimi 20 bin 225 ton azalarak 132 bin 593 tona geriledi. Motorin satışları ise aralık ayında 1 milyon 214 bin 630 ton iken, ocak ayında 163 bin 354 ton azalarak, 1 milyon 51 bin 276 tona düştü.

Yıllık tüketim düşüyor

Benzin tüketimi 2010 yılında 2 milyon 771 bin 356 ton olurken, 2011 yılında tüketim yüzde 5.4 oranında azalarak 2 milyon 622 bin 367 tona geriledi. Motorin tüketimi ise 16 milyon 504 bin 148 ton olurken yüzde 5.7 oranında artarak 17 milyon 437 bin 943 tona çıktı.



Akaryakıt fiyatları aralık 2011’de 6, Ocak 2012’de 11 kere ayarlandı. 1 Aralık 2012’de 4.22 TL olan kurşunsuz benzinin fiyatı Ocak 2012 sonunda 4.37 TL’ye yükseldi. Benzin iki ayda 15 kuruş zam gördü. Aralık ve ocak aylarında 1 - 2 kuruş düzeyinde yapılan zamlar, şubat ve mart aylarında hızlanarak devam etti. 21 Şubat’ta 7 kuruş, 10 Mart’ta 10 kuruş ve 20 Mart’ta yapılan 10 kuruş zamdan sonra Benzin fiyatı 4.65 TL’ye dayandı. Yılbaşından bu yana benzinin fiyatı yüzde 7 oranında artış gördü. Zamların şubat ve mart ayındaki tüketim rakamlarında daha fazla gerilemeye neden olacağı belirtiliyor.

Araç sayısı yüzde 74 arttı

Öte yandan trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 74.4 artarken, 2011 yılının ocak ayına göre de yüzde yüzde 20 azaldı. Ocakta 125 bin 951 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafikteki toplam artan taşıt sayısı 111 bin 348 oldu. Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 40.1’i LPG, yüzde 37.1’i benzin, yüzde 22.1’i dizel yakıt kullanan araçlardan oluştu.

‘Zamların etkisi şubat ve martta daha belirgin olur’

Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreteri Erol Metin, benzin ve motorin satışlarının ağırlıklı olarak bu yıl daha ağır geçen kış şartları nedeniyle düştüğünü, akaryakıt fiyat artışlarının da bu düşüşte etkisi olduğunu söyledi. Erol Metin, şöyle konuştu:

“Akaryakıt zamlarının tüketim üzerindeki etkisi şubat ve mart aylarında daha fazla görülecek. Petrol fiyatları ve kur artışına bağlı olarak akaryakıt zamları şubat ve martta meydana geldi. Bölgesel riskler petrol fiyatlarındaki artışın süreceğini gösteriyor ama inşallah daha fazla artmaz. Şimdilik arz ve talep dengede. Biz sektör olarak fiyatların artmasını istemiyoruz. Fiyat artınca tüketicinin hassasiyeti artıyor, tüketim düşüyor.”