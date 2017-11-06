Zam sonrası pasaport fiyatları nasıl olacak?

Bakanlar Kurulu tarafından değişiklik yapılmadığı takdirde vergi, harçlar ve cezalar 2018'de yüzde 14,47 artacak. Motorlu taşıt vergisinden, pasaporta, ehliyetten, trafik cezalarına kadar birçok kalemde artış yaşanacak.

NTV’nin haberine göre, işte 2018’in vergi, harç ve cezaları şöyle:

* 1 yıllık pasaport harcı 24,5 lira artışla 193,5 lira olacak.

* 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 633,4 lira olacak.

* Ehliyet harcı B sınıfı için 60 lira artarak 477 liraya yükselecek.

* MTV için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

* Eski vergi: 646 TL

* 2018’deki vergi tutarı: 742 TL

* Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 54,6 liraya yükseldi.

* Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 30 lira artışla 236 lira olacak.

* Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında bin üç lira ceza uygulanacak.

* Emniyet kemeri takmayanlara ise, 110 lira ceza kesilecek.