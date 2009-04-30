Zam şampiyonu patates

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TOZB), Nisan ayında fiyatı en fazla artan tarım ürününün patates, fiyatı en fazla düşen ürünün ise sivri biber olduğunu açıkladı.



TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın, Nisan ayında tarım ürünlerindeki fiyat değişimleri hakkında yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu ay marketlerde, patatesin fiyatı yüzde 17,6, limonun yüzde 15,5, havucun yüzde 13,5, elmanın yüzde 13,2, domatesin yüzde 7,7, nohutun yüzde 3,2, pirincin yüzde 2,9, ıspanağın yüzde 2,7, etin fiyatı ise yüzde 2,1 arttı.



Bu ay perakende fiyatı en fazla düşen tarım ürünü yüzde 53,5 ile sivri biber olurken, sivri biberi yüzde 39,7 ile patlıcan, yüzde 37,1 ile çilek, yüzde 16,2 ile yeşil fasulye, yüzde 3,6 ile salatalık izledi.



Üretici fiyatları açısından da fiyatı en fazla artan ürün, yine yüzde 35,4 ile patates oldu. Üretici fiyatları, bu ay, domateste yüzde 31,4, elmada yüzde 27,6, havuçta yüzde 14,5, kuru incir ve kuru üzümde yüzde 10, ıspanakta yüzde 9,3, kuru kayısıda yüzde 7,1, ette yüzde 2,8 arttı.



Nisan'da sivri biberin üreticiden çıkış fiyatı yüzde 59,2, yeşil fasulyenin yüzde 33,7, çileğin yüzde 25,7, patlıcanın yüzde 23,5, salatalığın yüzde 16,7, yumurtanın fiyatı ise yüzde 3 düştü.



Açıklamaya göre, kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ve patateste sezon sonu olması, havuçta hasat edilen ürün miktarının azalması nedeniyle fiyatlar artarken,domates ve etteki fiyat yükselmesi talepteki artıştan kaynaklandı. Elmada ton başına verilen 50 dolarlık ihracat desteği piyasayı hareketlendirdi ve fiyatların yükselmesine neden oldu.



Açıklamada, Nisan'da takip edilen ürünlerin 13'ünün market fiyatında artış, 8'inin fiyatında azalma olduğu, üretici/market fiyatlarında başlayan daralmanın sürdüğü belirtilerek, geçen ay yüzde 347 olan domatesin üretici/market fiyatları arasındaki farkın bu ay yüzde 266,2'ye, patlıcandaki fiyat farkının yüzde 244,2'den yüzde 171,5'e, elmadaki fiyat farkının yüzde 369,5'ten yüzde 316,5'e, patatesteki fiyat farkının ise yüzde 233,3'ten yüzde 189,6'ya indiği kaydedildi.

