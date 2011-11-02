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Ekonomi

Zam şampiyonu erkek pantolonu oldu İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2011 14:47

-Zam şampiyonu erkek pantolonu oldu İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün erkek giyimi grubunda yer alan pantolon oldu.  İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ekim ayı ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre, ekim ayında Geçinme İndeksindeki 143 maddenin fiyatında artış görüldü. Giyim sektöründe kış sezonu ürünlerinin devreye girmesi ile giyim harcamaları erkek giyimi grubunda yer alan pantolon geçen ay yüzde 67,01 oran ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Pantolonu yüzde 64,72 ile yine erkek giyimi grubunda yer alan palto, yüzde 64,02 ile kadın giyimi grubunda yer alan manto ve yüzde 52,75 ile yine kadın giyimi grubundaki pardesü izledi. Ekim ayında resmi fiyat artışları nedeniyle konut harcamaları grubunda yer alan fuel oil yüzde 52,41 oran ile yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fuel oil'i, yüzde 40 ile kahve, yüzde 36,15 ile yumurta ve yüzde 35,65 ile kahvaltılık margarin takip etti. -Fiyatı azalan ürünler- Geçen ay indekste 12 maddenin fiyatında azalış görüldü. Gıda harcamaları yaş kuru sebze meyve grubunda yer alan lahana, ürün fazlalığına bağlı olarak yüzde 18,08 oran ile ekim ayında fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Bu ürünü yüzde 17,67 ile balık, yüzde 9,96 ile armut ve yüzde 8,30 ile elma izledi. Yaş sebze ve meyve indeksinde yer alan domates ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,79 oranla fiyatı en fazla azalış gösteren ürün olurken, domatesi yüzde 36,63 ile kıvırcık salata, yüzde 36,03 şehir şebeke suyu ve yüzde 28,63 ile balık takip etti.

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