Zam şampiyonu

T24-İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı.



Ocak ayında fiyatlarında artış görülen madde sayısı 102 oldu.



Geçen ay kültür ve eğitim harcamaları grubunda yer alan Devlet Tiyatroları bilet ücreti yüzde 44,44 oranıyla fiyatı en fazla artan ürün olurken, bunu yüzde 44,23 ile Boğaz köprüleri geçiş ücreti, yüzde 33,50 ile soğan, yüzde 31,25 ile uzun ve kısa filtreli sigara ücreti izledi.



Yıllık bazda kısa filtreli sigara, geçen ay itibariyle yüzde 82,61 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Yıllık bazda soğanın fiyatı yüzde 67,70 uzun filtreli sigaranın fiyatı yüzde 61,54 balığın fiyatı ise yüzde 46,05 oranında arttı.



Fiyatları azalan ürünler



Kasım ayında, toplam 38 maddenin fiyatları ise azaldı. Geçen ay, giyim harcamaları grubunda yer alan tayyör yüzde 14,94 oranındaki düşüşle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.



Tayyörü, yüzde 14,15 ile manto, yüzde 12,60 ile palto ve yüzde 12,16 ile elbise izledi.

2010 Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla azalış görülen fiyat, yüzde 27,87 ile maç giriş ücreti oldu.







Fiyatlarında yıllık bazda en çok düşüş gözlenen diğer ürünler yüzde 17,94 oranıyla çamaşır makinesi, yüzde 16,70 oranıyla salatalık ve yüzde 15,35 oranıyla limon olarak sıralandı.