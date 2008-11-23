Zam protestocularına cop

Ankara'da Halkevleri üyeleri, doğalgaz zamlarını protesto için Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. önüne yürüdü. Çevik Kuvvet, copla eylemcilere müdahale etti.



Yürüyüşte, ‘Zamlar geri alınsın’, ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’ sloganları atan Halkevleri üyelerine, doğalgaz satış kuyruğunda bekleyenler alkışla destek verdi.



Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş’nin girişinde, protestocularla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.



Çevik Kuvvet, copla eylemcilere müdahale etti. Halkevleri üyeleri kendilerine müdahale eden özel güvenlik görevlilerinin gözaltına alınması için bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

