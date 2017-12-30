ZAM HABERİ DEVAM EDİLECEK

Elektrik

BOTAŞ'ın, 1 Aralık 2017'den geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırması karşısında elektrik fiyatları baskıya dayanamayarak bugün itibariyle yüzde 8.8 zamlandı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bugünden geçerli olacak tarifeyi inceleyerek, "Elektrik zammının büyük bölümü enerji maliyetinden değil, dağıtım bedelinden kaynaklandı. Çıplak enerji ve perakende hizmete yüzde 7, kayıp ve kaçak, dağıtım ve iletim bedellerine yüzde 12.7 zam yapıldı" dedi.



1 Ocak 2018‘den İtibaren Konutlar İçin Asgari Tüketim Üzerinden Aylık Elektrik Faturası-TL Aylık Tüketim (kWh)

1 Ekim 2017 Birim Fiyat-TL 1 Ekim 2017 Asgari Tüketim Üzerinden Fatura-TL 1 Ocak 2018 Birim Fiyat-TL

1 Ocak 2008 Asgari Tüketim Üzerinden Fatura-TL 1 Ekim 2017`ye Göre 1 Ocak 2008`de Birim Fiyat Artışı-%

1 Ekim 2017`ye Göre 1 Ocak 2008`de Aylık Fatura Artışı-%

Perakende Enerji Bedeli (Çıplak Enerji Bedeli+ Perakende Hizmet Bedeli)

230 0,2161 49,70 0,230927 53,11 6,86 6,86 Dağıtım Bedeli (İletim+ Dağıtım + Kayıp ve Kaçak Bedeli) 230 0,115732 26,62 0,130444 30,00 12,71 12,71 Fon ve vergiler hariç fiyat

0,33183 76,32 0,36137 83,12 8,90 8,90 Enerji Fonu-%

1 1 0,50 1 0,53 6,86 TRT Payı-%

2 2 0,99 2 1,06 6,86 Bel. Tük.Ver.-%

5 5 2,49 5 2,66 6,86 Bel. Tük.Ver.-% KDV Öncesi Toplam 80,30 87,36 8,80 KDV-%

18 18 14,45 18 15,73 8,80 Genel Toplam-TL

94,75 103,09 8,8

İSKİ zamda istikrarı korudu

Gerçek kişilerin de tüzel kişilerin de kullandığı İSKİ su birim fiyatı 2017 yılında her ay arttı. Beyan edilen konut m3 bazında su birim fiyatlarına bakım bedeli, atık su bedeli, KDV, ÇTV gibi ek bedeller de dâhil edilerek, konut faturasına yansıtıldı.

Trafik cezalarına yüzde 14,47 zam!

Resmi Gazete'de 11 Kasım'da yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 14,47 olarak belirlenmesinin ardından bugünden (1 Ocak 2018) itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

Sahte plakaya 5 bin 942 lira ceza

Aracına sahte plaka takan veya kullanan kişilere verilen 5 bin 191 liralık para cezası, 5 bin 942 liraya yükselecek.

Aracını tescil ettirmeden trafiğe çıkaranlar, karayolunda geçici kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almayanlar veya bunları başka araçta ve süresi bittiği halde kullananlar 235 lira para cezasına çarptırılacak.

Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksilerde taksimetre bulundurmayanlar ile bunları kullanmayanlara 488 lira para cezası verilecek. Bu cihazları bozuk imal edenlere, bozulmasına neden olanlara ve bozuk durumdaki cihazları araçlarında kullananlara 7 bin 623 lira para cezası uygulanacak.

Ehliyetsiz araç kullanan 2 bin 18 lira ödeyecek

Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası 2 bin 18 lira olacak, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 235 lira ceza kesilecek.

Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara 108'er lira ceza verilecek.

Engelli yerine park edene 216 lira ceza

Engelli park yerlerine aracını park edenlere 216 lira ceza uygulanacak. Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişilere 488 lira para cezası uygulanacak.

Kesilen para cezasını 15 gün içerisinde ödeyen kişilere yüzde 25 indirim yapılacak.

Doğalgaz için zam haberi gelmedi; AKP'den indirimi talebi

AKP Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, kömür gibi doğal gaz yardımının da olmasını istediklerini belirtti. Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede doğalgaz indirimini konuştuğunu söyledi.

İnternet fiyatı 2'yken 3 oluyor!

7 Aralık 2017'de yürürlüğe giren torba yasa ile birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel İletişim Vergisi'yle birlikte internete de yüzde 50 zam geldi.

Kiradaki vergi indirimi, indi

28 milyar liralık ek gelir büyüklüğüne sahip 124 maddelik torba yasa ile birlikte yılda iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi, araca göre yüzde 15 ila yüzde 50 zamlandı. Sarmalık tütüne gelen vergiler yüzde 100'e varan oranlarda zam alırken, ev kiralarıyla ilgili vergi indirimi de yüzde 25'den yüzde 15'e indi.

Pasaport almak isteyenler yüzde 14,7 oranında daha fazla para ödeyecek

Pasaport ücretlerine yeniden değerleme zammı geldi. Bugünden itibaren pasaport almak isteyenler yüzde 14.7 oranında daha fazla para ödeyecek.

Buna göre bir yıllık pasaport harcı 25.8 lira artışla 175.5 liradan 201.3 liraya çıkacak. 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı ise 573.10 liradan 657.4 liraya yükseldi.

Yap-işlet-devret; dolarla zam yap

2018 yılıyla birlikte hem özel hem de devlete ait köprü ve otoyollara zam geliyor. Devlete ait olanlarda yapılacak zam oranını enflasyon belirlerken, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyol zamlarında dolar kuru ve ABD endeksi baz alınacak. Bu zamda 2 Ocak 2017 ile 2 Ocak 2018 arasındaki dolar kuru farkı hesaplanacağından yarından itibaren yeni zam belli olacak.