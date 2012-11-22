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Ekonomi

'Zam gelecek' iddiası stok yaptırdı, sigara satışları yüzde 63 arttı!

Sigaradan elde edilen Özel Tüketim Vergileri eylül ayına göre yüzde 63 arttı

22 Kasım 2012 11:56

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, Ekim ayında Özel Tüketim Vergileri'nin Eylül ayına göre arttığını, bu artışın sigara satışlarından kaynaklandığını yazdı. Kızılot, bayilerin "sigaraya zam yapılacak" iddiasıyla stok yaptığını söyleyen Kızılot, "Yüzde 63'lük artış, adeta bir patlama!.." dedi.

Sigara satışlarının artmasınının nedeni için;

"1. Ekim ayında sigara içenlerin sayısı yüzde 63 artmış olabilir.
2. Akaryakıt, otomobil ve alkollü içkilere yapılan Özal Tüketim Vergisi artışlarını ve bazı ürünlere zam yapıldığıı görenler, "sigaraya da zam gelecek" diye, sigara alıp stok yapmış olabilirler" diyen Kızılot, Eylül ayında 1 milyar 784 milyon lira olaran vergi gelirinin 2 milyar 908 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.


Mehmet Şimşek'ten Karadeniz ülkelerin: Zam yapın


Türkiye'de ortalama 4.5 dolar olan bir paket sigaranın, bölge ülkelerinde 1-1.5 dolar olduğunu söyleyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelin sigarayı vergilendirerek kaynak yaratalım" dedi.
 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) toplantısında, bölge ülkelerine sigara vergisi çağrısı yaptı.

Türkiye'de ortalama 4.5 dolar olan bir paket sigara fiyatının bölge ülkelerinde 1- 1.5 dolar aralığında olduğunu belirten Şimşek, "İşbirliği yaparak daha makul düzeyde vergilendirelim" dedi.

Şimşek, "Artık bütün dünya, tütün ürünlerinin zararlı olduğu konusunda hemfikir. İşbirliğine gidersek eğitim, sağlık, altyapı, Ar-Ge için, ülkelerimizin kalkınması için kaynak bulabileceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği KEİ bünyesinde ilk kez düzenlenen 'Küresel Eğilimler Işığında KEİ Bölgesinde Uluslararası Vergi Uygulamaları' konulu KEİ Vergi Forumu'nda konuştu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimek şunları söyledi:

"Türkiye'de popüler bir paket sigaranın, en çok tüketilen bir paket sigarının fiyatı yaklaşık 4.5 dolar. Komşu ülkelere bakıyoruz, 1 dolarla 1.5 dolar arasında değişiyor...

Ben bugün buradan çok değerli bakan arkadaşlarıma, Maliye Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyorum: Gelin vergilendirme konusunda işbirliği yapalım. Böylece kaçakçılığı da engellemiş oluruz. Avrupa Birliği bunu nasıl başardıysa, eminim Karadeniz bölgesindeki ülkeler de başarabilir. Bunun için engel yok, yeter ki bir irade olsun."

1 paket sigara hangi ülkede kaç dolar?

İsrail 5.22
Türkiye 4.95
Yunanistan 4.54
Romanya 3.42
Bulgaristan 3.19
Cezayir 1.89
Mısır 1.55
Rusya 1.55
Suriye 1.52
Lübnan 1.50
Gürcistan 1.48
Ermenistan 1.34
Irak 1.29
Ukrayna 0.98

İrlanda 11.60 
İngiltere 12 
Yeni Zeladan 12.10
Polonya 3.90 
Amerika 12.50
Avustralya 13.50 
Norveç 15.50

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