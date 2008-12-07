Zam, gaz tüketimini düşürdü

Doğalgaza yıl başından bu yana yapılan zam yüzde 73'ü bulunca vatandaş vanayı kısmaya başladı. Kasım ayında İstanbul'daki konutlarda kullanılan gaz miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı.Yıllık oranlarda abone başına düşen tüketim miktarı 1.500 metreküpten 1.100 metreküpe indi. Diğer illerde de benzer oranlarda düşüş yaşandığı belirtiliyor. Tüketimdeki rekor azalmada, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkili olduğu ifade ediliyor. İstanbul'da geçen yıl kasım ayında hava sıcaklıkları ortalama 10 derece iken bu yıl, sıcaklık 3 derece arttı ve 13 dereceye çıktı.Ocak ayından beri gaza toplam 5 kez zam geldi. Konutlar için fiyatlar, yılbaşında yüzde 7,4, haziranda yüzde 7,4, ağustosta yüzde 16,88, ekimde yüzde 4,55, kasım ayında da yüzde 22,50 oranında zamlandı. Kümülatif zam toplamı ise yüzde 73'ü buldu. Buna göre 100 YTL'lik gaz faturası 173 yeni liraya çıkmış oldu. Ülke genelindeki doğalgazın dörtte birini İstanbul'daki aboneler kullanıyor. İgdaş verilerine göre kentteki konutlarda geçen yılın kasım ayında toplam 450,1 milyon metreküp doğalgaz tüketildi. Bu yıl ise miktar, abone sayısı 300 bin artmasına rağmen 290,6 milyon metreküpe düştü. İstanbullu doğalgazda yüzde 35 tasarruf yaptı. İgdaş Genel Müdürü Bilal Aslan, "Müşteri sayımız artıyor ama vatandaş doğalgaz tüketiminde tasarrufa gidiyor." dedi. Ancak İgdaş'a göre, yüksek oranlı zamma rağmen doğalgaz, kömür ve tüpgaza göre hâlâ daha ekonomik. Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder) Başkanı Ali Er ise vatandaşın zam sonrası gelecek faturanın büyüklüğünden korktuğu için mecburen tasarrufa yöneldiği düşüncesinde. Kışın harcama kalemleri içinde ısınmanın büyük yer tuttuğunu belirten Er, "Gelir seviyeniz ne durumda olursa olsun gelecek faturanın altından kalkmak çok zor. İnsanlar bunu bildiği için doğalgaz tüketimini bir şekilde azaltmaya çalışıyor." diye konuştu. İstanbul da dahil olmak üzere pek çok ilde çok sayıda aile, zam sebebiyle doğalgazdan vazgeçip soba kurdu. Büyükşehirlerde unutulmaya yüz tutan kömür kokusu bu yıl özellikle akşam saatlerinde kendini hissettirmeye başladı. İgdaş, 2007 yılında kente toplam 4,09 milyar metreküp gaz verdi. Bunun 622 milyonu sanayide, 3,47 milyar metreküpü ise konutlarda tüketildi. Bu yılın ilk 11 ayında ise kente toplam 3,4 milyar metreküp gaz verildi. İstanbullular evlerinde geçen yılın kasım ayında 289 milyon metreküp gaz kullanırken, rakam bu yılın aynı ayında 263 milyon metreküpe geriledi. Doğalgaz tüketimindeki azalışa yüksek zammın yanında hava sıcaklıkları da etki yaptı. İstanbul Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre bu yıl kasım ayındaki hava sıcaklıklarının, geçen yıl kasım ayına göre 3 derece yüksek olduğu gözlendi. 2007 Kasım ayında ortalama sıcaklık 9,8 derece iken, bu yılın kasım ayında 13 dereceye çıktı. Ancak aralık ayında havanın daha soğuk geçmesi bekleniyor.Doğalgaz tüketimi havaların en soğuk gittiği ocak ayında zirve yapıyor. 2007'nin ocak ayında İstanbul'daki konutlarda toplam 776 milyon metreküp gaz tüketilirken, rakam şubatta 656, martta 396, nisanda 231, mayısta 127, haziranda 74, temmuzda 65, ağustosta 64, eylülde 81, ekimde ise 129 milyon metreküp oldu. Sanayide kullanılan aylık doğalgaz miktarı ise şöyle: Ocak 59 milyon, şubat 56 milyon, mart 53 milyon, nisan 52 milyon, mayıs 50 milyon, haziran 45 milyon, temmuz 45 milyon, ağustos 40 milyon, eylül 36 milyon, ekim 50 milyon ve kasım 50 milyon metreküp.



