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Spor

Zalgiris'i Litvanyalılar yıktı

Zirve hesapları yapan İtalyan temsilcisi Montepaschi Siena deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaştı.

31 Ekim 2008 02:00


Euroleague'de 2. hafta maçları Perşembe akşamı sona ererken B Grubu'nda zirve hesapları yapan İtalyan temsilcisi Montepaschi Siena deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaştı.

5000 kişinin izlediği mücadelede konuk ekip, ilk yarıyı 43-40 geride bitirmesine rağmen muhteşem bir ikinci yarı performansıyla sahadan 93-67 galip ayrılarak ligdeki ikinci maçından da galip ayrıldı.
Siena'yı galibiyete taşıyan isimlerin başında takımın iki Litvanyalısı Rimantas Kaukenas ve Ksistof Lavrinovic geldi. 9/11 iki sayı isabetiyle oynayan guard Kaukenas maçı 27 sayıyla tamamlarken forvet/pivot Lavrinaovic ise 15 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blok ile oynadı.

Maddi sıkıntılar yaşayan ve Marcus Brown gibi çok önemli bir oyuncusunu bu yüzden kaybeden Zalgiris'te ise Paulius Jankunas 16 sayı, 4 ribaunt, eski Efes Pilsen'li Loren Woods ise 15 sayı, 8 ribaunt ile maçı tamamladı.


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