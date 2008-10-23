Zalgiris'e farklı tarife



Euroleague'de geçtiğimiz sezon TOP 16 gruplarından çıkamayarak herkesi şaşırtan Yunan devi Panathinaikos, Euroleague B Grubu'ndaki ilk maçında Çarşamba akşamı OAKA Arena'da Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini konuk etti.



Maddi sorunları nedeniyle zor günler yaşayan ve bu yüzden hafta başında skorer oyuncusu Marcus Brown'ı Maccabi Tel Aviv'e satan Zalgiris, güçlü rakibi önünde çok kötü bir ilk çeyrek ve üçüncü çeyrek yaşayınca farklı mağlup olmaktan kurtulamadı (78-51).

İlk çeyreği 26-11 devreyi ise 38-30 önde bitiren Yoncalar, üçüncü çeyrekteki 27-9'luk serisiyle maçı kopartmasını bildi.



Atina temsilcisinde, Dimitris Diamantidis 15 sayı, Nikola Pekovic 14 sayı, Antonis Fotsis 10 sayı, 6 ribaunt ve Michael Batiste 10 sayı, 4 ribaunt ile galibiyetin mimarları oldular.



Zalgiris'te ise geçtiğimiz sezona Efes Pilsen'de başlayan ancak daha sonra takımdan gönderilen Loren Woods 17 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ile ayakta kalan tek Kaunas oyuncusu oldu. Dainius Salenga ise 11 sayı, 4 ribaunt ile oynadı.