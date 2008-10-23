T24 LogoT24 Logo
Spor

Zalgiris'e farklı tarife

Panathinaikos, Euroleague B Grubu'ndaki ilk maçında Çarşamba akşamı OAKA Arena'da Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini konuk etti

23 Ekim 2008 03:00


Euroleague'de geçtiğimiz sezon TOP 16 gruplarından çıkamayarak herkesi şaşırtan Yunan devi Panathinaikos, Euroleague B Grubu'ndaki ilk maçında Çarşamba akşamı OAKA Arena'da Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini konuk etti.

Maddi sorunları nedeniyle zor günler yaşayan ve bu yüzden hafta başında skorer oyuncusu Marcus Brown'ı Maccabi Tel Aviv'e satan Zalgiris, güçlü rakibi önünde çok kötü bir ilk çeyrek ve üçüncü çeyrek yaşayınca farklı mağlup olmaktan kurtulamadı (78-51).
İlk çeyreği 26-11 devreyi ise 38-30 önde bitiren Yoncalar, üçüncü çeyrekteki 27-9'luk serisiyle maçı kopartmasını bildi.

Atina temsilcisinde, Dimitris Diamantidis 15 sayı, Nikola Pekovic 14 sayı, Antonis Fotsis 10 sayı, 6 ribaunt ve Michael Batiste 10 sayı, 4 ribaunt ile galibiyetin mimarları oldular.

Zalgiris'te ise geçtiğimiz sezona Efes Pilsen'de başlayan ancak daha sonra takımdan gönderilen Loren Woods 17 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ile ayakta kalan tek Kaunas oyuncusu oldu. Dainius Salenga ise 11 sayı, 4 ribaunt ile oynadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24