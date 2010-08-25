-ZALAYETA RESMEN KAYSERİSPOR'DA KAYSERİ (A.A) - 25.08.2010 - Uruguaylı santrfor Marcelo Zalayeta, Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Kadir Has Stadyumu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, uzun süredir forvet arayışlarının sürdüğünü, çok önemli oyuncuların peşinden gittiklerini söyledi. Türkiye'ye son dönemlerde gelen önemli futbolculardan birini transfer etmeyi başardıklarını ifade eden Hurma, ''Hem Kayserispor adına hem Türk futbolu adına çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Böyle bir transferi gerçekleştirmek, çok büyük bir fedakarlık gerektiriyordu. Bu fedakarlığın yapılması kulüp adına önemliydi. Taraftarlarımız, geçen yıl gol kralı olmuş Makukula'dan sonra yine önemli bir futbolcuyu takımlarında seyredecek'' dedi. -MAKUKULA DEFTERİ KAPANDI- Geçen yıl Kayserispor formasıyla gol kralı olan Makukula'yı transfer etmek için gayret gösterdiklerini, ancak arzu ettikleri koşullar oluşmadığı için bu transferin gerçekleşmediğini belirten Hurma, ''Makukula, kulübümüze çok ciddi hizmet vermiş, gol kralı olmuş bir futbolcu. Kayserispor da bunun karşılığında kendisine bir bedel ödemiş ve sportif olarak da katkı sağlamıştır. Uygunsuz ve olumsuz bir şey konuşmak istemiyorum. Kayserispor'a hizmetlerinden dolayı Makukula'ya tekrar teşekkür ediyorum. O transfer birçok sebepten dolayı gerçekleşmedi. Yaptığımız transferden de son derece mutluyuz. Zalayeta'nın transferi 3,5 aydır sürüyordu. Bu transferi basına sızdırmamayı da başardık'' diye konuştu. Daha sonra Zalayeta, Kadir Has Stadyumu'nun çimlerinde top sektirerek, gazetecilere fotoğraf çektirdi.