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Spor

Zaki, kıymete bindi!

Liverpool'un teknik direktörü Rafael Benitez, Wigan'ın Mısırlı golcüsü Amr Zaki'yi gündemlerine aldıklarını söyledi.

20 Ekim 2008 03:00


İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Liverpool'un teknik direktörü Rafael Benitez, Wigan'ın Mısırlı golcüsü Amr Zaki'yi gündemlerine aldıklarını söyledi.

Bu sezon Zamalek'ten Wigan'a kiralık olarak gelen Amr Zaki, Premier Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 7 gol kaydetmiş ve adından sıkça söz ettirmişti. Zaki, takımı Wigan'ın geçtiğimiz hafta Liverpool'a son 15 dakikada yediği gollerle 3-2 yenildiği maçta da iki gol kaydetmişti. Zaki'nin o maçta Liverpool'un efsane tribünü Kop'un önünde voleyle attığı gol ise çok konuşulmuştu.

Zamalek başkanı Mamdouh Abbas'ın, "Zaki'yi istediğimiz fiyatı veren her takıma satabiliriz" açıklamasının ardından harekete geçen Liverpool teknik direktörü Rafael Benitez, Mısırlı oyuncuyu Ocak ayında kadrolarına katmak istediklerini açıkladı. Zaki için İngiltere Premier Ligi'nin bir başka temsilcisi Manchester City'nin de devrede olduğu biliniyor.

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