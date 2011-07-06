-ZAHİD AKMAN'IN İFADESİ YARIN ALINACAK ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan RTÜK Üyesi Zahid Akman'ın ifadesi yarın alınacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Akman, yarın sabah saat 09.00 sularında Ankara Adalet Sarayı'na getirilecek. Akman, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Mehmet Tamöz ve Abdulvahap Yaren tarafından sorgulanacak. Öte yandan, bugün ifadesi alınan Kanal 7 Finans Müdürü Erdoğan Kara hakkında ek gözaltı süresi alındığı kaydedildi.