-ZAHİD AKMAN TUTUKLANDI ANKARA (A.A) - 11.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Zahid Akman'ın da arasında bulunduğu dört kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerin nöbetçi Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesindeki sorgusu tamamlandı. Mahkeme, yaklaşık dört buçuk saatlik sorgunun ardından RTÜK Üyesi Zahid Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan ve Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik'in tutuklanmasına karar verdi. Kanal 7 Finans Müdürü Erdoğan Kara ise serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''nitelikli dolandırıcılık'' ve ''sahtecilik'' iddialarıyla şüphelilerin tutuklanmalarını talep etmişti.