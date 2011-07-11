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Zahid Akman tutuklandı

Deniz Feneri soruşturmasında gözaltına alınan Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik tutuklandı.

11 Temmuz 2011 03:00

T24- Deniz Feneri soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında eski RTÜK Başkanı Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik tutuklandı.

 



Almanya'daki Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturma kapsamında eski RTÜK başkanı Zahid Akman ve Kanal 7 televizyonunun üst düzey 3 yöneticisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik geçtiğimiz çarşamba günü yaklaşık 3 yıldan bu yana Deniz Feneri soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmışlardı.

Dört güne yayılan ve 50 saate yaklaşan ifade sürecinin ardından hakim kararını verdi ve 4 zanlı Sincan Cezaevin'e kondu.

137 klasörden oluşan soruşturma dosyası Nöbetçi 13. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Hakimi Abdullah Tanrıkulu tarafından satır satır incelendi.

Hakim sorgusu için bekleyen Zahid Akman ve üst düzey 4 kanal 7 yöneticisi akşam saatlerinde mahkemenin karşısına çıktı. Önce kimlik tespiti yapıldı ardından isnat edilen suçlamalar soruldu.

Mahkeme Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik'in tutuklanmasına karar verirken, finans müdürü Erdoğan Kara'nın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını kararlaştırdı.


Neyle suçlanıyorlar?


Akman ve 3 Kanal 7 yöneticisi Deniz Feneri Derneği'nin Almanya'da topladığı bağış paralarını Türkiyeye usulsüz şekilde aktarmakla, evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Bağış paralarıyla Kanal 7'ye sahip görünen şirketin hisselerini almak, Almanya'daki davada hüküm giyen Mehmet Gürhan ve Mehmet Taşkan'ın görev yaptığı şirketlere sahte makbuz karşılığı para göndermek de suçlamalar arasında.

Bundan sonraki süreçte soruşturma savcıları ididanameyi hazırlayacak ve milyonlarca Euro'luk yolsuzluk için ağır ceza mahkemesi görevlendirilecek. İddianamenin kabul edilmesi halinde Akman ve üç Kanal 7 yöneticisi 18 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

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