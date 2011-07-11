Zahid Akman tutuklandı

Almanya’da faaliyet gösteren Deniz Feneri e.V Derneği aracılığıyla Türkiye’de faaliyet gösteren Kanal 7 televizyonu başta olmak üzere bazı şirketlere yasadışı yollardan para transferi yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturmada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Zahid Akman’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



SAVCILIK İFADELERİ 50 SAAT SÜRDÜ



Ankara Emniyeti’nde 5 gündür gözaltında tutulan RTÜK Üyesi Zahid Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik, Yönetim Kurulu üyesi ısmail Karahan ve Finans Sorumlusu Erdoğan Kara’nın sorguları Ankara Adliyesi’nde 50 saat sürdü. ifadeleri tek tek alınan şüphelilerden sorgulaması yapılanlar tekrar emniyete götürüldü.



TUTUKLAMA KARARI 01.00'DE AÇIKLANDI

Deniz Feneri e.V Derneği soruşturmasını yürüten Savcılar Nadi Türkaslan, Mehmet Tamöz ve Abdülvahap Yaren, şüphelilerin ifadelerini tamamladıktan sonra dün sabah 09.00’da Akman, Karaman, Çelik, Karahan ve Kara’yı adliyeye getirtti. Evrakları tamamlanan 5 şüpheli “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “evrakta sahtecilik” suçlamalarıyla tutuklanmaları talebiyle Ankara 13’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme, 5 saatlik sorgunun ardından saat 01.00 sıralarında Zahid Akman ile Zekeriya Karaman, ısmail Karahan ve Mustafa Çelik’in tutuklanmasına karar verdi. Erdoğan Kara ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 4 kişi, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.





