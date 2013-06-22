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Zahid Akman, tüm kanalların üye olduğu derneğe başkan seçildi

1999’da kurulan ve TRT ile tüm önemli özel TV kanallarının da üye olduğu dernekte bölgesel ve uydu kanallarının temsilcileri de yer alıyor

22 Haziran 2013 15:48

Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman, Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı oldu.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Özel belgede sahtecilik, kamu görevlisinin sahtecilik suçuna iştiraki ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" iddiasıyla, 3 ila 14 yıl arasında hapis istemiyle yargılanan Zahid Akman, TRT ile tüm TV kanallarının üye olduğu derneğin yeni başkanı seçildi.

Gazeteport'un haberine göre, TRT kökenli yönetmen ve yapımcı Adem Gürses’in başkanlık görevini sürdürdüğü derneğin son seçimlerinde yönetim değişti.

Seçimler öncesi bir RTÜK üyesinin, TV kanalı yöneticilerini tek tek arayarak, Zahid Akman’a oy verilmesi telkininde bulunduğu öğrenildi.1999’da kurulan ve TRT ile tüm önemli özel TV kanallarının da üye olduğu dernekte bölgesel ve uydu kanallarının temsilcileri de yer alıyor.

TV yayınları konusunda ilkeleri belirleyen dernek, RTÜK ve diğer ilgili kamu kuruluşlarıyla da temasta bulunuyor.

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