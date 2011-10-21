Zahid Akman serbest bırakıldı

T24- Deniz Feneri soruşturması kapsamında derneğin Almanya'da topladığı bağış paralarını Türkiye’ye usulsüz şekilde aktarmak, evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 11 Temmuz’da tutuklanan eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ve bazı Kanal 7 yöneticileri serbest bırakıldı.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi, ''Deniz Feneri e.V.'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, İzzet Kurum ve Ali Solak'ın tahliyesine karar verdi.



Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, İzzet Kurum ve Ali Solak'ın avukatları, önce Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebiyle başvuruda bulunması üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Veli Dalgalı ve Hakan Pektaş'ın, tahliye taleplerinin reddi yönündeki mütalaalarını dikkate alan mahkeme, tahliye istemlerini reddetmişti.



Bunun üzerine, şüphelilerin avukatları, mahkemenin kararına, bir üst mahkeme olan Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı yerinde görerek, şüpheliler Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, İzzet Kurum ve Ali Solak'ın tahliyesini kararlaştırdı. Mahkemenin kararı, kesin nitelik taşıyor.

Tahliye edilen Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, İzzet Kurum ve Ali Solak'a yurt dışına çıkma yasağı getirildi.





Soruşturma 2.5 yıldır sürüyor



Almanya’nın en büyük bağış skandalı davası olan Deniz Feneri e. V. ile Türkiye’de üç yıl önce başlatılan ve yılan hikayesine dönen soruşturma 11 Temmuz’da eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Kanal 7 yöneticileri Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik tutuklanmasıyla yeniden gündeme gelmişti.

Aradan yaklaşık bir ay geçtiğinde ise soruşturma savcıları hakkında usulsüz soruşturma iddiaları ortaya atıldı. Ankara Cumhuriyet Savcıları Nadi Türkarslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı ile 28 Ağustos'ta soruşturmadan alındı.



Deniz Feneri e.V. bağış yolsuzluğu soruşturmasında üç savcının görevden alınmasına neden olan “tedbir” kararı konusunda tutuklu şüpheliler Zekeriya Karaman ve Zahid Akman’ın istediği oldu. Soruşturma için görevlendirilen yeni savcılar, şüphelilerin ortağı olduğu şirketlerin taşınmazları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.



Tedbir kararı önceki gün kalkmıştı





Deniz Feneri soruşturmasını yürüten savcı Nadi Türkaslan’ın talebi üzerine Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 18 şüphelinin sahip olduğu malvarlıklarıyla ilgili 1 Haziran 2009’da tedbir kararı vermişti. Tutuklanan şüphelilerin başvurusu üzerine Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 kişinin 1 Haziran 2009’dan bu yana tedbirli olan tüm malvarlıkları üzerindeki tedbiri, suç tarihi olarak Deniz Feneri e.V. Derneği’nin kuruluş tarihi olan 27 Şubat 1999’u kabul ederek bu tarihten önce edindikleri mallarla sınırlı olmak üzere kaldırmıştı. Ancak mahkeme ortağı olunan şirketlerin sahip oldukları malvarlıklarına konulan tedbir konusunda herhangi bir iptal kararı vermemişti.