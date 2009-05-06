Zahid Akman savcılara 1.5 saat ifade verdi!

Fener şirketi 'Yeni Dünya' kayboldu

Adliyeye avukatıyla gitti

2’nci dosya için de ifade verecek

16 kişinin ifadesi alınacak

İşte 16 kişi

Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasının Türkiye bağlantılarının araştırılması üzerine Ankara’da başlatılan soruşturmada adı geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın dosyanın tercümesi bitmemesine rağmen 1.5 saat ifadesi alındı.İşçi Partisi’nin, RTÜK Başkanı Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’la Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği yöneticilerinin de aralarında olduğu isimler hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde Almanya’dan dava dosyası istenmişti.170 gün sonra Türkiye’ye gelen 3 bin sayfa ve 3 klasör belgenin Türkçe’ye tercümesi devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı. Önceki sabah Akman, bir toplantı çıkışında gazetecilerin soruşturmayla ilgili soruları üzerine, “Savcılığımızın talebi üzerine ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.Akman aynı gün Ankara Basın Savcısı Nadi Türkaslan’ın çağrısı üzerine Ankara Adliye Sarayı’na giderek, 1,5 saat süreyle ifade verdi. Alınan bilgiye göre, önceki gün mesai saati sonuna doğru adliyeye avukatı Ali Yıldız ve koruması eşliğinde gelen Akman, Savcı Türkaslan’ın odasında 1,5 saat kaldı. Zaman zaman çay aralarıyla bölünen ifade verme işleminin ardından Akman adliyeden ayrıldı. Tercümenin bitirilmesinin ardından Akman’ın ek ifadesine başvurulabileceği de öğrenildi.Adli yardım talebiyle Frankfurt Eyalet Savcılığı’nca Ankara’ya gönderilen ikinci soruşturma dosyasında da ifadesi alınması istenen 16 kişiden biri olarak gösterilen RTÜK Başkanı Akman’ın, bu dosyayla ilgili de Talimat Bürosu savcılarına ifade vermesi bekleniyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci Deniz Feneri e.V. soruşturmasını başlatan Alman savcılığının adli yardım talebinde ismi geçen 16 kişinin ifadesinin alınması için talimat gönderdi.Adalet Bakanlığı’nın, 30 Nisan’da ilettiği ikinci Deniz Feneri e.V. soruşturması ile ilgili adli yardım talebi dosyasıyla ilgili ilk işlemini yapan Başsavcılık, dosyayı talimat savcılığına havale etti. Soruşturmanın yürütüldüğü kentlerin dışındaki şüphelilerle ilgili işlemleri yapmak ve ifade almakla görevli olan Talimat Bürosu savcılarının işleme başlaması bekleniyor.Talep yazısında yer alan ve ifadeleri alınacak 16 kişi şöyle: RTÜK Baş-kanı Aykut Zahid Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mehmet Sıddık Balıkçı, Bedrettin Bülent Bilgin, Mustafa Çelik, Ahmet Coşar, Orhan Durmaz, Gökhan Gürbüz, Harun Kapıyoldaş, İzzet Kurum, Şahin Küsmüş, Seyyar Kutun, Hakkı Sadal, Ümit Yaşar Sincanoğlu ve Erhan Atar. Talimatla sorulacak sorular arasında Deniz Feneri e.V. ile Kanal 7 yöneticileri arasında organik bağ bulunup bulunmadığı ve derneğin Türkiye’de dağıtılış şekli de bulunuyor.