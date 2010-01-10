Zahid Akman, Las Vegas'da kumar masasında görüldü

T24- Eski RTÜK Başkanı ve halen kurumun üyesi olan Zahid Akman'ın teknoloji fuarı ile porno fuarının Las Vegas'ta buluştuğu merkezde kumar oynarken görüldüğü iddia edildi.



Taraf Gazetesi adına ABD'deki Tüketici Elektroniği Fuarı'nı takip eden Kemalettin Bulamacı, bugünkü köşesinde Akman'ı kumarhanede, bitişik merkezde düzenlenen porno fuarına katılan kadın oyuncularla, elinde purosu ile aynı masada oyun oynarken gördüğünü yazdı.





