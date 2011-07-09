Zahid Akman: Kurye olmadım

T24 - Almanya’da faaliyet gösteren Deniz Feneri e.V. aracılığıyla Türkiye’de Kanal 7 Televizyonu ve bazı şirketlere yasadışı para transferi yapıldığına ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan RTÜK üyesi Zahid Akman, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti. Akman, “Kurye olmadım. Türkiye’ye para transferinde rol aldığım yönündeki iddialar kesinlikle doğru değil” dedi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada RTÜK üyesi Akman’la birlikte gözaltına alınan Kanal 7 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan ile Finans Müdürü Erdoğan Kara’nın tek tek sorgulaması devam ediyor.



Yasadışı faaliyetim olmadı



Savcılıkta önceki gün yaklaşık 9 saat süren sorgulamasında Akman hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Akman’a savcılar, Deniz Feneri e.V. aracılığıyla Türkiye’ye gönderildiği iddia edilen para transferinde kurye olduğu yönündeki iddiaları hatırlattılar. Akman bu soruya, “Ben kesinlikle kurye görevi üstlenmedim. Para transferinde de rol almadım. Hakkımdaki suçlamaların tümünü reddediyorum” diye yanıt verdi.



Ankara Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan 5 şüpheliye farklı sorgulama dün de devam etti. Polisin soru yöneltmediği şüpheliler, savcılığa tek tek getirilerek ifadeleri alınıyor. Savcılar, çarşamba günü ilk olarak Kanal 7 TV Finans Müdürü Erdoğan Kara’nın ifadesini aldı. Kara, 6 saat boyunca 14 sayfalık ifade verdi. Ardından da RTÜK Üyesi Akman’ı yaklaşık 9 saat sorgulayan savcılar 20 sayfa ifadesini aldı. Soruşturmayı yürüten savcılar Nadi Türkaslan, Mehmet Tamöz ve Abdülvahap Yaren, önceki gün geç saatlere kadar Kanal 7 Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan’ı 7 saat boyunca sorguladı. Karahan’ın dünkü sorgusu 5 saat sürdü. Soruşturmayı yürüten savcıların bugün akşam saatlerine kadar gözaltındaki 5 kişinin sorgularını tamamlayarak şüpheliler hakkındaki kararlarını topluca açıklamaları bekleniyor.