-ZAHİD AKMAN EMNİYET'TE ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan RTÜK Üyesi Zahid Akman'ın savcılık sorgusu sona erdi. Akman'ın sorgusu yaklaşık 8 saat sürdü. Zahid Akman, savcılık ifadesinin ardından, yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Akman'ın avukat Hakan Yıldız, müvekkiliyle ilgili doğrudan bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Yıldız, Akman'ın yönetiminde bulunduğu şirketlerle Deniz Feneri Derneği arasındaki para transferi iddialarıyla ilgili sorular yöneltildiğini ve yaklaşık 20 soru sorulduğunu kaydetti. Avukat Yıldız, müvekkilinin sorgusu sırasında 5 defa ara verildiğini belirtti. Öte yandan Kanal 7 Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan ise sorgulanmak üzere Ankara Adalet Sarayı'na getirildi.