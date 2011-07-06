Zahid Akman Deniz Feneri'nden gözaltına alındı

T24

Deniz Feneri e.V. Derneği davası kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eski Başkanı Zahid Akman gözaltına alındı.





Emniyet, eş zamanlı olarak Ankara ve İstanbul'da operasyon yaptı. Ankara'da Zahid Akman İstanbul'da da Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni İsmail Karahan, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, Finans Müdürü Erdoğan Kara gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınanların Ankara'ya getirilmesi bekleniyor. Akman'ın ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu öğrenildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturma kapsamında, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman da, Bayburt'ta gözaltına alındı.





Zekeriya Karaman, Bayburt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.







Kılıçdaroğlu: Gecikmiş bir karar





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zahid Akman ve üç Kanal 7 yöneticisinin Deniz Feneri soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını "Geçikmiş bir karar" olarak yorumladı.







Deniz Feneri soruşturması nedir?



Almanya’da 17 Eylül 2008’de karara bağlanan davada mahkeme tarafından üç dernek yöneticisi Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve Mehmet Taşkan’ın hakkında suçu sabit görülmüş ve toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası vermişti. Deniz Feneri e.V’nin malvarlığı ise kamuya devredilmişti. Ancak Almanya’da yürütülen Deniz Feneri soruşturmasında asıl sorumluların Türkiye’de olduğuna ilişkin ciddi bulguların olduğu açıklanmıştı.

Toplam 41 milyon euro bağış toplandığı belirlenirken bu paranın, 17 milyon euro’luk kısmının Türkiye’ye gönderildiği belirlenmişti. Türkiye’ye gönderildiği tespit edilen paradan 8 milyon euroluk kısmın Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği’ne aktarıldığı belirlenirken, kalan kısmının akıbeti ise belirlenememişti.









