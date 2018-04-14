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Dünya

Zaharova: Suriye'ye barış gelirken saldırdılar

Siyamend Kaçmaz / Moskova 14 Nisan (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırılarıyla ile ilgili Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Önce Suriye halkı için Arap Baharı kullanıldı, ardından

14 Nisan 2018 12:46

Siyamend Kaçmaz / Moskova 14 Nisan (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa\'nın saldırılarıyla ile ilgili Facebook hesabından yaptığı açıklamada, \"Önce Suriye halkı için Arap Baharı kullanıldı, ardından DEAŞ, şimdi de ABD\'nin akıllı füzeleri. Uzun yıllar terör saldırıları altında ayakta kalmaya gayret gösteren egemen bir devletin başkentine darbe vuruldu\" dedi.
\"Suriye barışçıl bir geleceğe sahip olduğu anda saldırıya uğradı\" diyen Zaharova, Beyaz Saray\'ın medyada çıkan bilgilere dayanarak Suriye\'deki kimyasal saldırıdan emin olduğunu belirtti ve ekledi: “15 yıl önce Beyaz Saray deney tüpü kullandı, şimdi ise deney tüpünün yerine Washington, medyayı kullandı.”

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