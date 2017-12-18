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Dünya

Zaharova: Rusya, hiçbir zaman savaşan bir ülke olmadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Aralık (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın hiçbir zaman savaş halinde bir ülke olmadığını söyledi

18 Aralık 2017 15:24

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Aralık (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın hiçbir zaman savaş halinde bir ülke olmadığını söyledi.
Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Rusya’yı Sparta ile karşılaştırarak, Rusya’nın kapalı bir ülke olduğunu ve işbirliği yapmanın mümkün olmadığını belirtti.
Bunun üzerine açıklama yapan Zaharova, “Karşılaştırma hiç doğru değil. Rusya Avrupalı ülkelerden farklı olarak hiçbir zaman savaş içerinde olan bir ülke olmadı. İngiltere kadar oligarşinin daha çok olduğu başka bir yer yok. Johnson bu açıklamalarında tabi ki haklı değil. Batının Avrupa kıtasında başlattıkları ve ilerlettikleri anlaşmazlıklar batının kendisini güçsüzleştiriyor ve IŞİD gibi tehditler karşısında onun elini kolunu bağlıyor” dedi.

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