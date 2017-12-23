Zaharova: Lavrov ve Johnson ciddi konuları görüştüler

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Aralık (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un görüşmelerinde ciddi konuların ele alındığını duyurdu.

Zaharova “Rossiya 1” TV kanalındaki “60 dakika” programında yaptığı açıklamada, “İngilizler bir hayli pragmatik insanlar ve onlar bir iç gündem oluşturdular. Johnson’un ziyareti öncesinde yapılan askeri açıklamalar iç gündeme yönelik. Fakat İngiltere’nin dış politikasının dışa yönelik gündemi de mevcut. İki bakan çok ciddi sorunları masaya yatırdılar. Çok geniş kapsamlı ikili ve İngiltere ile Rusya’nın rol oynadıkları uluslararası ilişkiler değerlendirildi. Sergey Lavrov bu görüşmelerin çok zamanında olduğunu kaydetti” dedi.