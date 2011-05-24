-ZAHAR'DAN MEŞAL'E TEPKİ GAZZE (A.A) - 24.05.2011 - Gazze Şeridi'ni kontrolü altında tutan Hamas'ın güçlü adamı Mahmut Zahar'ın, Filistin'in İsrail ile görüşmelerine üstü örtülü destek verdiği gerekçesiyle siyasi lider Halid Meşal'e tepki gösterdiği belirtildi. Lübnan'daki El Ahbar gazetesi, Zahar'ın, sürgündeki lider Meşal'in "Hamas'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, İsrail ile barış anlaşması için görüşmelere başlaması konusunda bir şans daha vermesini" söylemeye hakkı olmadığını ifade ettiğini yazdı. Zahar'ın gazeteye yaptığı açıklamada, Hamas'ın iktidar yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylediği de belirtildi. Uzmanlar Hamas liderleri arasında nadiren bu tip tartışmalar olduğuna dikkati çekerken, Zahar gazetenin haberiyle ilgili henüz yorum yapmadı. Gazze'de açıklama yapan Hamas sözcüsü ise gazetedeki açıklamaların doğru olmadığını söyledi.