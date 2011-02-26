-ZAGREB'DE PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR ZAGREB (A.A) - 26.02.2011 - Hırvatistan'da 26 yaşındak İvan Pernar'ın ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek amacıyla Facebook aracılığıyla başlattığı eylemler bugün de devam etti. Polisin protestocu gruba müdahalesi sonucu çok sayıda eylemci ve gazeteci yaralandı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Facebook'tan yapılan çağrı üzerine 22 Şubattaki eylemin ardından bugün de hükümete karşı protesto düzenlemek üzere yüzlerce genç Markov Meydanı girişinde toplandı. Çeşitli sloganlar atarak hükümet binasının da bulunduğu Markov Meydanı'na geçmeye çalışan gençlere, polis izin vermedi. Bunun üzerine eylemciler, güvenlik güçlerine çakmak, taş atmaya başladı. Bunun üzerine polis eylemcilere sert müdahalede bulundu. Çıkan arbedede çok sayıda eylemci ve gazeteci yaralandı. Polisin müdahalesiyle grup dağılırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bu arada, Zagreb'in merkezi olan Ban Yelaçiç Meydanı'nda ise bugün yaklaşık 10 bin eski Hırvat asker eylem yaptı. Hükümete karşı protesto düzenleyen eski askerler, Hırvatistan Başbakanı Yadranka Kosor'u ''çoban'', kabine üyelerini ise ''koyun'' olarak nitelendiren pankartlar hazırladı. Hırvatistan'ın 1990'lı yıllardaki bağımsızlık savaşında yer alan askerlerin ''savaş suçlusu'' olarak gösterilip tutuklanmasına tepki gösteren eski askerler, ''Hırvatistan'ı savunan askerlerin tutuklanmasına dur'', ''Eski Hırvat askerleri AB'nin kredileri için satmayın'' ve ''ihanet etmeyin'' şeklinde sloganlar attı. Protestolar sırasında, birkaç sokak ötede Facebook'ta organize edilen protestoların düzenlendiğine işaret eden eski Hırvat askerler, hükümet binasına doğru gitmeye çalışan genç protestocuların polisle çatıştığını öğrenince, protestocuları ''şiddetsiz eyleme'' davet etti. Ban Yelaçiç Meydanı'nda toplanan eski Hırvat askerler, ''Burası Trablus, Kahire değil, hükümeti seçimlerde değiştireceğiz'' şeklinde sloganlar da attı.