-ZAGREB'DE FACEBOOK ARACILIĞIYLA PROTESTO ZAGREB (A.A) - 22.02.2011 - Hırvatistan'da 26 yaşındaki İvan Pernar'ın, facebook aracılığıyla organize ettiği, hükümete karşı eylem bugün başkent Zagreb'de yapıldı. Pernar'ın facebook sayfasındaki çağrı üzerine Zagreb'in merkezindeki Marko Meydanı girişinde yaklaşık 300 protestocu bir araya geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, protestocuların meydana girmesine izin vermedi. Hırvatistan hükümetinin istifasını isteyen protestocular, hükümet binasının da bulunduğu Markov Meydanı'na geçmek isterken kendilerine engel olan polis görevlilerini de kendilerine katılıp eyleme destek vermeye davet etti. Yaklaşık iki saat süren eylem sırasında, protestocular ''Hükümet istifa'', ''Haydutlar gitsin'' şeklinde sloganlar attı. Protestoculara yönelik konuşma yapan eylemin organizatörü Pernar, tepki vermenin zamanının geldiğini söyleyerek, ''Mevcut hükümete karşı tepki vermek her vatandaşın görevidir'' dedi. Zagreb Polis Sözcüsü Yelena Bikiç, eylemin ardından ''kamu düzenini bozdukları'' gerekçesiyle, İvan Pernar'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerin emniyetteki ifade alma işlemlerinin halen devam ettiğini söyledi. Protestoların yarın öğle saatlerinde yeniden yapılacağı öğrenildi. -İLK PROTESTO ÇAĞRISINA ÜÇ KİŞİ GELMİŞTİ- Zagreb'de yaşayan 26 yaşındaki İvan Pernar'ın facebook aracılığıyla, ''Her gün 500 kişi iş kaybediyor, hükümet düşmeli'' gibi mesajlarla protesto çağrısında bulunması üzerine yaklaşık bir hafta önce yapılan eyleme sadece üç kişi katılmıştı. Bu arada, Bosna Hersek'te de yaklaşık 4 gün önce facebook'ta kurulan ''Herkes Sokağa'' isimli grubun, kısa sürede üye sayısı 9 bini aştı. Grubun, facebook sayfasında, ''Özgür insanlar olalım ve yolsuzluğa boğulan politikacılardan kurtulalım'' gibi mesajlarla eylem çağrısında bulunuluyor. Bununla birlikte eylemin yapılacağı yer ve zaman konusunda henüz herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Saraybosna'nın ''Sarajevo-x'' haber sitesinin formunu kullanan vatandaşlar, 2008 yılında Saraybosna kantonu hükümetine karşı protesto düzenlemişlerdi. Kanton hükümeti binası önünde haftalar süren eylemin ardından hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.