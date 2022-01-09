Zafer Partisi: Suriyelilerin dönmesi için başlayan imza kampanyamızı İçişleri Bakanlığı yasakladı

Zafer Partisi resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda "Zafer Partisi'nin Suriyelilerin Suriye’ye dönmesi için başlattığı "10 Milyon İmza Kampanyası"nı İçişleri Bakanlığı yasakladı. Başvurumuz üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi yasağı iptal etti. Halk imza vermeye koşunca valilik 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri yasakladı" ifadeleri yer aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, daha önce İzmir'de Suriyeli kökenli bir kuyumcuya kimlik ve dükkanın ruhsatını sormuştu. Özdağ, söz konusu anlara ait videoyu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.