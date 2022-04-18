Zafer Partisi lideri Özdağ, partisine yönelik kapatma talebine ilişkin konuştu: Ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine yönelik kapatma istemiyle yapılan suç duyurusuna ilişkin “Çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Mültecilere yönelik açıklamaları nedeniyle kamuoyunda sıkça tartışma yaratan ve tepki çeken Zafer Partisi’ne yönelik altı avukat suç duyurusunda bulundu. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidildi.

Özdağ, kapatma davası suç duyurusuna ilişkin Duvar’dan Serkan Alan’a konuştu. Özdağ “Altı tane avukatın başvurusu var, hepsi o. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeden vesaire diye. Bursa’dan birisi bir tweet atmış onunla ilgili” dedi. Söz konusu duruma dair yorumu sorulan Özdağ, “Çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa’da ne oldu?

“Fıkıh doktoru” olarak tanınan İhsan Şenocak 11 Nisan tarihinde, “Lisanı, rengi, ırkı farklı Asyalı ya da Afrikalı bir Mü’min, benimle aynı dili konuşan, aynı kanı taşıyan lakin aynı kıbleye dönmeyen ırkdaştan bana milyonkere daha yakındır. Kardeşliğin hududunu İslam belirler. Çikolata renkli Afrikalı Mü’min kardeşim; Türkçe konuşan dinsiz, vatandaştır” ifadelerini kullanarak paylaşım yapmıştı.

Şenocak’ın bu ifadelerini alıntılayan “Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı” adlı hesap, “”Türk’e düşman olan senin gibilerin vatanı bu cennet ülke değil Arap çölleridir. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayıp bu kadar Türk düşmanı olanları da unutmayacağız. Sığınmacılardan sonra sıra size gelecek. Gerekirse zorla!” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin ardından altı avukat Zafer Partisi’nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.